2ª Edição do Fórum dos Reitores aconteceu este fim de semana em Macau

DR

Realizou-se este fim de semana a 2.a Edição do Fórum dos Reitores das Instituições do Ensino Superior da China e dos Países de Língua Portuguesa (PLP), co-organizado pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude do Governo da RAEM e a Aliança para Formação de Quadros Bilingues Qualificados nas Línguas Chinesa e Portuguesa. A conferência atraiu mais de 200 académicos e audiências online da China continental, Hong Kong, Macau e países de língua portuguesa.

A edição deste ano teve como tema a “Cooperação internacional entre instituições de ensino superior da China e dos países de língua portuguesa na era pós-pandémica”. Na cerimónia de abertura falaram Shu Gangbo, sub-director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério da Educação da RPC; Kong Chi Meng, director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude; Zhu Chaohua, inspector do Departamento de Educação da Província Guangdong; João Nuno Calvão da Silva, presidente da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP); Jun Liu, presidente rotativo da Aliança para Formação de Quadros Bilingues Qualificados nas Línguas Chinesa e Portuguesa e Reitor da Universidade Cidade de Macau; Song Yonghua, reitor da Universidade de Macau, e Im Sio Kei, reitor da Universidade Politécnica de Macau.

Shu Gangbo salientou que “o Ministério da Educação atribuía grande importância ao intercâmbio e cooperação entre a China e os países de língua portuguesa na área do ensino superior”. “Macau tem vindo a reforçar o seu papel como plataforma de serviços para a cooperação empresarial entre a China e os países de língua portuguesa, e que a sua função de intercâmbio multicultural tem sido desempenhada”, afirmou.

Kong Chi Meng mencionou que a Aliança para Formação de Quadros Bilingues Qualificados nas Línguas Chinesa e Portuguesa foi criada em 2018 com o objectivo de reunir recursos das instituições de ensino superior de Macau para reforçar o cultivo de talentos bilingues na China e nos países de língua portuguesa. “As instituições de ensino superior em Macau, China e países de língua portuguesa têm vindo a construir relações de longo prazo, que serão mais aprofundadas no futuro”, garantiu.

Em relação à cooperação entre Guangdong e Macau, Zhu Chao Hua salientou que “o Departamento de Educação da Província de Guangdong continuará a reforçar a cooperação educacional com Macau, promover oportunidades de intercâmbio com o ensino superior nos países de língua portuguesa, e construir activamente uma plataforma de diálogo”.

João Nuno Calvão da Silva afirmou que “Macau, como sempre, implementa plenamente o seu papel de ponte entre a China e os países de língua portuguesa, e tornou-se parte indispensável da promoção da cooperação estratégica entre as universidades chinesas e de língua portuguesa”.

Liu Jun expressou que o presente fórum terá “intercâmbios aprofundados sobre quatro grandes desafios, incluindo o papel do ensino superior na economia social, cultura, negócios e outros campos; o importante papel do ensino superior na promoção da cooperação económica e comercial sino- portuguesa; o papel fundamental das línguas na cooperação global; oportunidades e desafios encontrados pelas universidades na cooperação internacional”.

Além disso, também serão discutidos os quatro pontos-chave das universidades no processo de cooperação internacional, incluindo a implementação da cooperação internacional como plano estratégico; o desenvolvimento das universidades deve integrar e reflectir as suas capacidades, potenciais e espaço de cooperação; integrar a internacionalização nos cursos, investigação e desenvolvimento de pessoal; estabelecer claramente os objectivos estratégicos para a cooperação internacional”.

Im Sio Kei disse que “o estabelecimento da plataforma sino-portuguesa é um posicionamento importante indicado pelo governo central a Macau. Através do intercâmbio de professores e estudantes com universidades dos países de língua portuguesa, vários projectos criaram um bom ambiente de cooperação íntima entre universidades chinesas e portuguesas, e continuaram a contribuir para a construção da plataforma sino-portuguesa de Macau”.

O fórum de dois dias concentrou-se em 5 tópicos principais: “o papel do ensino superior na promoção do intercâmbio cultural e da cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa”, “o papel do ensino superior no Desenvolvimento Curricular e na Garantia de Qualidade”, “Língua e Tecnologia: Novos Elementos de Cooperação no Ensino Superior entre Países de Língua Portuguesa e a China”, “Desafios e Experiências no Lançamento de Projectos de Diplomas Duplos e Conjuntos”, e também “Fluxo Transfronteiriço de Estudantes no Ensino Internacional”.