Comércio externo da China cresce 8,3% em setembro impulsionado pelas exportações

DR

O comércio externo da China, denominado na moeda chinesa, o yuan, registou um crescimento homólogo de 8,3%, em termos homólogos, em setembro, segundo dados oficiais divulgados hoje pela Administração Geral das Alfândegas do país asiático.

As exportações aumentaram 10,7%, para 2,19 biliões de yuans. Esta taxa de crescimento foi, novamente, muito superior à das importações, que subiram 5,2%, para 1,62 biliões de yuans. No conjunto, em setembro, as trocas comerciais entre a China e o resto do mundo ascenderam a cerca de 3,81 biliões de yuans.

O excedente comercial do país asiático fixou-se assim nos 573.570 milhões de yuans. No acumulado deste ano, o comércio externo chinês cresceu 9,9%, em relação ao mesmo período de 2021. As exportações cresceram 13,8% e as importações subiram 5,2%.

A publicação dos dados estava marcada para o dia 18 de outubro, mas as autoridades adiaram subitamente o anúncio, sem oferecerem qualquer explicação, o que suscitou suspeitas entre alguns analistas.

Segundo fontes citadas pela agência Bloomberg, o atraso deveu-se ao facto de o responsável pela assinatura dos documentos físicos para publicação dos dados estar isolado na ‘bolha sanitária’ do 20º Congresso do Partido Comunista, devido às medidas de prevenção epidémica.