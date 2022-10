Crime | Quatro detidos por burla telefónica

DR

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas suspeitas de burla telefónica, que terão lesado outras quatro vítimas em cerca de 200 mil patacas. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, um homem queixou-se às autoridades que uma mulher lhe terá ligado a fazer-se passar pela sua esposa alegando ter sido detida pela polícia do Interior da China. Como é usual nestes casos, o passo seguinte foi um pedido de ajuda para pagar uma caução de 100 mil patacas.

Como a voz da esposa lhe soou semelhante, e como esta se encontrava de facto na China, o homem acedeu a pagar o dinheiro, não suspeitando do arranjo pouco habitual para o fazer. Sem ter de se dirigir a uma esquadra de polícia ou tribunal, a vítima acedeu a encontrar-se com o burlão no Largo de São Domingos para entregar a avultada quantia. Só no dia seguinte, quando o suspeito lhe pediu mais 50 mil patacas o residente apercebeu-se de que tinha sido burlado.

A PJ recebeu queixas referentes a outros três casos de burlas semelhantes, em que as vítimas perderam um total de 100 mil patacas. As autoridades acabaram por identificar e deter na terça-feira o suspeito de receber o dinheiro no primeiro caso, assim como outros cúmplices na Praia Grande, Estrada do Repouso e Rua da Barca.