Imobiliárias | Preocupação com subida de juros

Hong Lei Lei, directora de vendas da agência imobiliária Midland Macau, alertou que o aumento das taxas de juros pode levar as pessoas as venderem as casas abaixo do preço do mercado, por medo de entrarem em incumprimento.

Em declarações ao Jornal Ou Mun, Hong mostrou-se preocupada porque teme que o aumento dos juros faça com que os residentes deixem de ter capacidade para pagar as prestações mensais. Na visão da directora, há ainda que considerar um efeito psicológico, porque após vários anos com juros baixos a taxa de incumprimento dos empréstimos foi sempre reduzida.

Hong espera também uma menor procura no mercado imobiliário por entender que o Governo aumentou a oferta de habitações públicas. Neste contexto, a directora de vendas da Midland defende que as exigências para ceder créditos para a habitação devem ser facilitados.