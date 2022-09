IAS | Arrancou campanha de promoção de jogo responsável

DR

A “Promoção do Jogo Responsável de 2022” começou ontem, com a organização de uma série de actividades promocionais com o objectivo de elevar a “vigilância dos residentes quanto ao vício do jogo e a importância de educação familiar”.

A campanha resulta do esforço conjunto Instituto de Acção Social (IAS), a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo da Universidade de Macau.

Até Dezembro serão difundidas “mensagens da prevenção do distúrbio do jogo e do jogo responsável aos residentes”, através de publicidade nas vias públicas, televisão, rádio, vídeos nos autocarros e nas redes sociais.

SJM, Wynn, Galaxy, Sands China, MGM, Melco e SLOT – Sociedade de Lotarias e Apostas Mútuas de Macau vão realizar nos seus estabelecimentos “roadshows, actividades flashmob, jogos de perguntas e respostas com prémios, formação de embaixador do jogo responsável, actividades para pais e filhos, carnaval, seminários, workshop, serviços de aconselhamento, etc”.