Caso Suncity | Cheong Chi Kin volta a ser acusado de ser o responsável pelas apostas ilegais

Na sessão de ontem do caso Suncity o arguido Cheong Chi Kin voltou a ser acusado de ser responsável pelo esquema de apostas ilegais que conduziram ao processo. Segundo a TDM Rádio Macau, outro dos arguidos ouvidos, de nome Celestino Ali, disse ter copiado, a pedido de Cheong Chi Kin, um sistema de registo dos clientes das salas VIP dos casinos que ocultava o histórico de dados dos clientes, e que funcionaria fora do âmbito da Suncity.

Celestino disse ainda que o sistema servia para registar os dados das apostas paralelas, o que gerou alguma confusão no julgamento, com advogados representantes das operadoras a afirmarem que o arguido se referia a apostas ilegais.

De frisar, que um dos advogados de defesa fez reparos à acusação por falar do nome de Cheong Chi Kin e do seu alegado envolvimento no esquema de apostas paralelas, ainda antes de este ter entrado para o grupo Suncity e ter conhecido Alvin Chau. A sessão de hoje promete mais esclarecimentos sobre este assunto, já que será ouvido o arguido Cheong Chi Kin. Celestino Ali negou também estar envolvido na associação criminosa alegadamente liderada por Alvin Chau e responsável pelos crimes de burla e branqueamento de capitais.

Celestino Ali começou a trabalhar no grupo Suncity em Abril de 2013 como vice-presidente do departamento de IT. Neste processo, é acusado de criar os sistemas responsáveis pelas operações de apostas paralelas, online e ao telefone, tidas como ilegais.