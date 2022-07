China lança com sucesso segundo módulo da estação espacial

DR

A China lançou ontem com “sucesso” o segundo de três módulos da sua estação espacial em construção no espaço, um passo crucial para a conclusão da instalação, noticiou ontem a AFP.

A nave espacial Wentian, que pesa cerca de 20 toneladas e não tem astronautas a bordo, foi impulsionada às 14h22 em Macau por um foguete Long March 5B a partir do centro de lançamento Wenchang na ilha de Hainan.

Um quarto de hora mais tarde, um funcionário da agência espacial responsável pelos voos tripulados (CMSA) anunciou o “sucesso” do lançamento.

Este módulo de laboratório, que tem quase 18 metros de comprimento e 4,2 metros de diâmetro, deve atracar com Tianhe, o primeiro módulo da estação, que está em órbita desde Abril de 2021. A operação de acoplagem é um desafio para a tripulação, uma vez que requer várias manipulações sucessivas e de alta precisão, nomeadamente com um braço robótico.

“Esta é a primeira vez que a China tem de atracar veículos tão grandes em conjunto”, e “é uma operação delicada”, disse à AFP Jonathan McDowell, astrónomo do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, nos EUA. Uma manipulação que terá de ser repetida com a chegada de um novo módulo de laboratório mais tarde.

Em última análise, “isto permitirá que a estação seja muito mais eficaz, com o espaço e o poder para realizar mais experiências científicas”, diz McDowell.

Equipado com três áreas de dormir, uma sanita e uma cozinha, Wentian servirá como plataforma de apoio para controlar a estação em caso de falha.

O módulo também tem espaços para experiências científicas e inclui uma câmara de ar que se tornará a passagem preferida para passeios espaciais.

A próxima missão

Chamada Tiangong (Palácio Celestial) mas também conhecida pela sua sigla CSS (Chinese Space Station em inglês), a estação espacial chinesa deverá estar totalmente operacional até ao final do ano.

Depois de Wentian este fim-de-semana, os três astronautas da missão Shenzhou-14, actualmente na estação espacial, acolherão o terceiro e último módulo, Mengtian, em Outubro.

A estação terá então a sua forma final em forma de T. O seu tamanho será semelhante ao da extinta estação russo-soviética Mir. Espera-se que a sua vida útil seja de pelo menos 10 anos e possivelmente 15 anos.

“A CSS terá então concluído a sua construção em apenas um ano e meio, o ritmo mais rápido da história para uma estação espacial modular”, diz Chen Lan, um analista do website Go Taikonauts.com, especializado no programa espacial chinês. “Em comparação, a construção da Mir e da Estação Espacial Internacional (ISS) levou 10 e 12 anos, respectivamente”, disse.

A conclusão do Tiangong permitirá também à China realizar, pela primeira vez, um revezamento da tripulação em órbita. A substituição deverá ter lugar em Dezembro, quando os astronautas da Shenzhou-14, actualmente na estação espacial, derem lugar aos da Shenzhou-15. Tiangong acolherá então os seis membros da tripulação durante vários dias.