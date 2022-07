SSM | Associação critica obstrução do trabalho de jornalistas

DR

A Associação de Jornalistas de Macau criticou os Serviços de Saúde (SSM) por “deliberadamente” obstruírem o trabalho dos repórteres que se deslocam à conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia.

O comunicado foi emitido na quinta-feira, após um dos assessores ter retirado o microfone de uma jornalista a meio de uma pergunta. Momentos antes, os SSM tinham instruído os jornalistas sobre o tipo de perguntas que eram autorizados as fazer.

“Em relação à mais recente conferência de imprensa sobre o trabalho de prevenção pandémica, alguns assessores dos Serviços de Saúde começaram a interromper perguntas dos jornalistas e até tiraram o microfone das mãos de uma jornalista”, pode ler-se no comunicado. “Indicaram também, antes da conferência de imprensa, que as questões dos jornalistas não devem focar casos particulares, mas antes serem gerais”, foi acrescentado.

“A Associação de Jornalistas de Macau […] condena veemente esta interferência no trabalho normal dos jornalistas, e apela aos serviços para corrigirem este comportamento o mais rapidamente possível”, foi pedido.

No comunicado, a associação esclarece ainda que nos últimos tempos os órgãos de comunicação social têm sido inundados pela população com perguntas sobre as políticas de prevenção da pandemia, e que as questões levantadas visam o esclarecimento público. A associação recusou ainda as declarações do director Alvis Lo que apontou que as perguntas dos jornalistas “são sobre o foro privado”.