Mangas | Taiwan pediu a Macau para adoptar medidas científicas

Tiago Alcântara

Um lote de 50kg de mangas importadas de Taiwan testou positivo para a covid-19 na passada sexta-feira, levando o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) a suspender a importação do produto durante uma semana. A fruta, que não chegou a entrar no mercado, vai agora ser destruída.

“Já é a segunda vez que mangas importadas de Taiwan tiveram resultado positivo no teste de ácido nucleico à Covid-19 dentro de três dias. O IAM, tem tido como referência os respectivos padrões técnicos nacionais para o teste de ácido nucleico ao novo tipo de coronavírus nos produtos alimentares da cadeia do frio, aplicando rigorosamente a medida”, pode ler-se em comunicado.

O IAM vinca ainda que a medida tem como objectivo evitar que os residentes de Macau sejam infectados com covid-19 e “não se destina a antagonizar qualquer país ou região”.

Reagindo à suspensão da importação e à destruição de bens alimentares, o Conselho de Agricultura de Taiwan apelou, segundo o canal chinês da TDM-Rádio Macau, às autoridades de Macau para “aplicarem medidas científicas de controlo e prevenção” e de acordo com as normas internacionais, a fim de manter o normal funcionamento das trocas comerciais entre as regiões. O organismo apontou ainda que, até ao momento, não foi conhecido qualquer caso de transmissão de covid-19 a humanos a partir de fruta.