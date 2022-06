Máscaras | Associação alerta para incumprimentos e acusa estrangeiros

DR

A Associação Promotora para o Desenvolvimento da Comunidade da Taipa recebeu queixas de residentes preocupados com ajuntamentos de cidadãos estrangeiros sem máscara. Segundo a associação, deve haver sensibilização noutros idiomas e criados regulamentos que incluam multas para quem não usa máscara. Por outro lado, alguns residentes que não prescindem de fazer exercício lembram que “é preciso continuar a viver”

Perante os apelos do Governo para a população não sair de casa e o encerramento das zonas de lazer como jardins e outros espaços públicos, a vice-presidente da Associação Promotora para o Desenvolvimento da Comunidade da Taipa, Jiang Xuchun, mostra-se preocupada com o número de pessoas que prescinde de usar a máscara na rua e aponta que a maioria são estrangeiros.

Citada pelo jornal Ou Mun, a responsável da associação ligada aos Kaifong diz ter recebido, nos últimos dias, várias queixas de residentes a apontar o dedo a cidadãos estrangeiros que não usam máscara quando andam em espaços exteriores, acabando, muitas vezes, por ”fazer ajuntamentos em espaços públicos para fumar e conversar”.

Por isso, Jiang Xuchun sugere que o Governo deve intensificar a divulgação e produção de material promocional afecto à prevenção epidémica em diferentes línguas, de forma a “aumentar a sensibilização dos expatriados a viver em Macau sobre as medidas anti-epidémicas”.

Além disso, a mesma responsável defende que, à semelhança do que aconteceu em muitos países estrangeiros durante o pico dos surtos de covid-19, o Governo deve criar regulamentos que tornem obrigatória a utilização da máscara em períodos especiais ou de contingência, que incluam sanções para os infractores.

Viver a espaços

Com jardins, praias, ciclovias, zonas de exercício e outros espaços públicos encerrados, o Governo tem enviado equipas das forças de segurança para as ruas de Macau, com o objectivo de impedir ajuntamentos. Segundo a TDM – Canal Macau, as autoridades chegaram mesmo a mobilizar drones para as praias, com o objectivo de sensibilizar os cidadãos para as medidas de prevenção.

Apesar disso, alguns residentes que saíram à rua para fazer exercício físico na segunda-feira, sozinhos e sem máscara, e que pediram para não ser identificados, dizem ser fundamental para o seu bem-estar sair de casa e continuar a frequentar espaços públicos.

“Sim, o Governo faz esse apelo [para ficar em casa] mas nós ainda precisamos de viver. Não costumo sair se não for necessário, mas estou de folga (…) e vim fazer exercício”, disse um caminhante à TDM.

Por seu turno, um ciclista de 80 anos lembra que o Governo não obrigou os cidadãos a ficar em casa e vinca que usa sempre a máscara em espaços público. Quanto à actividade física, diz ser imprescindível para a sua saúde mental.

“O Governo deixou o apelo para não sair de casa, mas não é obrigatório. Uso sempre a máscara quando é necessário, mas não a uso quando estou a fazer exercício. Caso contrário, não consigo respirar bem. Claro que uso a máscara quando estou em zonas públicas com muita gente. Tenho evitado sair de casa [durante o surto], mas tenho 80 anos. Se não fizer exercício e ficar sempre dentro de casa dou em maluco. A pandemia já dura há três anos”, partilhou o residente.