Deputados pedem melhorias no sistema de testes em massa

Ho Ion Sang apelou ao Governo para acelerar os testes das pessoas que fazem parte dos conjuntos positivos. Numa opinião divulgada no jornal Ou Mun, o deputado reconheceu que a sociedade está unida na luta contra o vírus, mas defendeu a necessidade de melhorar os trabalhos de combate à pandemia.

Quando é foi um teste em massa, as zaragatoas são juntas em grupos de 10. No caso de se detectado um teste positivo, as autoridades precisam testar todas essas 10 pessoas, para identificarem infecções. O procedimento faz com que não infectados tenham de voltar a ser testados, o que actualmente acontece na Sala C do Dome.

No entanto, Ho afirma que recebeu várias queixas sobre a forma como os testes são conduzidos devido a esperas de seis a 10 horas, numa sala com elevada concentração de pessoas. Facto que levou o legislador a alertar para o risco que a situação representa na possibilidade de aumentar o contágio.

Além disso, mostrou-se preocupado com as pessoas que testam negativo e são autorizadas a ir para casa. Segundo o relato apresentado, não existe um sistema de transportes eficaz, o que leva a que estejam dependentes da vontade dos taxistas.

Entre quatro paredes

Por outro lado, Ho Ion Sang criticou quem por estes dias sai à rua sem ter motivos urgentes ou essenciais para o fazer, como as pessoas que visitaram Coloane nos últimos dias, acrescentando mesmo que hove quem tivesse jantado em restaurantes.

Segundo o legislador ligado aos Moradores de Macau, estes comportamentos “ameaçam os trabalhos de prevenção pandémica”, fazem crescer a hipótese de contaminação entre diferentes bairros e contribuem para aumentar o stress dos funcionários na linha da frente da “batalha”.

Wong Kit Cheng, ligada à Associação das Mulheres, também defendeu a necessidade de melhorar o sistema de prevenção da pandemia. Segundo a deputada, muitos idosos não conseguem fazer os testes rápidos exigidos para que se possa fazer o teste em massa. Nesse sentido, apelou ao Governo para divulgar melhor informações e criar uma equipa especializada para assistir idosos neste procedimento.