Maior aplicação para encomenda de ‘takeaway’ regista aumento de 20%

DR

A empresa de entrega de comida mFood, de Macau, registou um aumento médio de encomendas diárias entre 15% e 20% desde domingo, devido ao surto de covid-19 no território, disse à Lusa uma responsável.

No domingo, o Governo decretou o estado de prevenção imediata, depois de ter detetado 12 casos de covid-19, tendo pedido aos residentes para ficarem em casa e aos estabelecimentos comerciais para fecharem portas, à exceção de supermercados, mercados e restaurantes.

A estes últimos pediu que servissem apenas refeições para fora (‘takeaway’), como forma de evitar contágios. Desde domingo, “a média de encomendas diárias de ‘takeaway’ aumentou cerca de 15-20%”, sublinhou a diretora de operações da aplicação mFood, Bonnie Cheng.

Lançada em outubro de 2020, a aplicação mFood, ligada ao grupo Macau Pass, atingiu já uma quota de mercado superior a 50%, acrescentou a responsável, que se escusou a adiantar o volume de negócios no ano passado. Bonnie Cheng indicou que a aplicação “em breve irá expandir-se para diferentes segmentos de negócio para aumentar ainda mais a quota de mercado”. De acordo com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), o território conta com 2.910 estabelecimentos de ‘takeaway’.