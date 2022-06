A guerra na Ucrânia e o ambiente

DR

O mundo está a sofrer uma tripla crise: o clima em degradação, a pandemia da Covid-19 e a guerra da Ucrânia. Poder-se-á perguntar: de quem será a culpa? Muito provavelmente do homo sapiens (homem sábio, em latim) que de sábio parece não ter muito. A natureza tem vindo a ser agredida pelos gases de efeito de estufa, produto das atividades desse tal homo sapiens, e a pandemia também parece ter sido causada pela interferência humana na natureza selvagem. E quanto à guerra da Ucrânia, não restam dúvidas nenhumas, mais uma vez o desrespeito pelas regras que deviam regular a convivência entre as nações foram desrespeitadas.

Desde 24 de fevereiro de 2022, as alterações climáticas e a pandemia passaram a segundo plano nas atenções dos meios de comunicação social. Apesar das perspetivas em relação às alterações climáticas continuarem a ser grande preocupação a nível global, e de a Covid-19 ainda não estar debelada, os dirigentes do mais extenso país do mundo desencadearam um ato de agressão, sob o pretexto de uma manobra de antecipação perante a ameaça de um outro país, muito mais fraco em termos de poderio militar. Não serviu de atenuante o facto de muitos nacionais de ambos os países terem fortes laços familiares de um e outro lado da fronteira e de haver traços comuns em ambas as culturas e história. O primeiro Estado eslavo, designado por Rússia de Kiev, fundado no século IX, abrangia grande parte das atuais Rússia e Ucrânia. À Rússia de Kiev sucedeu o Estado Moscóvia, que empreendeu, em meados do século XVIII, a reunião de principados russos dispersos, dando origem ao Império Russo, que vingou entre 1721 e 1917. Pedro o Grande, o primeiro imperador, segundo consta, é o grande ídolo do atual presidente da Federação Russa, o qual, saudoso da União Soviética, parece querer constituir um império com a extensão da URSS, cujo desaparecimento foi por ele classificado como a pior tragédia do século XX, esquecendo-se de calamidades como a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Genocídio Arménio perpetrado pelo Império Turco-Otomano (1914-1923), a Grande Fome que assolou Ucrânia nos anos trinta (Holodomor, 1932-1933) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), durante a qual ocorreu o Holocausto.

O cristianismo ortodoxo é, ainda hoje, a religião predominante em ambos os países, embora tivesse havido recentemente uma cisão entre as Igrejas Ortodoxas Ucraniana e Russa, acabando com uma união que datava de 1685. Apesar de o próprio presidente da Federação Russa ter afirmado que a Ucrânia é, não só uma parte inalienável da história e cultura da Rússia, mas também seu espaço espiritual, tal não impediu que o povo ucraniano visse as suas cidades bombardeadas indiscriminadamente, e se tornasse vítima de uma guerra não declarada, ilegal e ilegítima. Milhares de vítimas civis, milhões de deslocados internamente e de refugiados são o resultado desta barbaridade, que ainda está longe de terminar.

Estranhamente, esta guerra foi abençoada por Cirilo, Patriarca de Moscovo e toda a Rússia e Primaz da Igreja Ortodoxa Russa. Conforme se expressou na liturgia de 6 de março de 2022 (designado por Domingo do Perdão), seria necessário ajudar os dissidentes de Donbass, onde, segundo ele, ocorria um “genocídio” desde 2014. Também afirmou “… esta guerra é contra aqueles que apoiam os homossexuais, como o mundo ocidental, e tentaram destruir o Donbass apenas porque esta terra opõe uma rejeição fundamental aos chamados valores oferecidos por quem reivindica o poder mundial”. Ainda segundo Cirilo, “a guerra não é fisicamente, mas sim metafisicamente importante”. Acontece, porém, que os que têm sido fisicamente eliminados nesta tragédia não são vítimas metafísicas, mas sim bem reais.

Apesar de a atitude dos dirigentes da Federação Russa ser denunciada diariamente, não cessam os ataques a infraestruturas civis, entre elas bairros densamente habitados, centros médicos, armazéns de cereais, jardins infantis, escolas, universidades, igrejas, teatros, museus, hospitais, maternidades, etc. A autocracia que reina em Moscovo insiste na política de terra queimada, transformando cidades inteiras em destroços, o que seria inimaginável em pleno século XXI. Antes já o mundo assistira perplexo à destruição massiva de cidades inteiras na Síria, como Alepo, pelo regime sírio coadjuvado pelas tropas russas, nunca imaginando que algo de semelhante poderia ocorrer de novo na Europa. Perante a estupefação do mundo democrático, vemos, quase em tempo real, reportagens sobre o bombardeamento de cidades como Mariupol, Irpin, Busha e Borodyanka, entre tantas outras.

É também estranho é que a Federação Russa, país que assinou há escassos anos (1915) o Acordo de Paris para as alterações climáticas, está completamente indiferente ao facto de, com esta guerra absurda, estar a fugir ao compromisso assumido perante a ONU, através das respetivas NDCs (Nationally Determined Contributions), segundo as quais se havia comprometido reduzir 30% das emissões de gases de efeito de estufa, até 2030, relativamente aos níveis de 1990. Uma das consequências desta guerra irracional, estúpida, ilegítima e ilegal, além dos milhares de mortos e milhões de deslocados e exilados, será uma maior degradação do ambiente, o qual decerto sofrerá com a poluição resultante da combustão de milhares de toneladas de combustíveis fósseis utilizados na guerra, assim como com a utilização de minas indiscriminadamente espalhadas não só em áreas urbanas, mas também rurais, onde o cultivo de cereais faz da Ucrânia uma espécie de celeiro do mundo.

A Federação Russa está também a fugir ao acordo assumido pela maioria dos governos do mundo durante a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2017, que teve como objetivo combater o impacto generalizado da poluição no nosso planeta, trabalhando em conjunto para um mundo livre de poluição, nomeadamente no que se refere à qualidade do ar, da água e do solo.

O ambiente na Ucrânia está a ser agredido de tal forma, que pode comprometer a saúde pública e animal nos tempos mais próximos. O impacto de milhares de bombas são um verdadeiro atentado à natureza, provocando crateras no solo, libertação de metais pesados e produtos químicos tóxicos que, espalhados na atmosfera, arrastados pelo vento, e infiltrando-se no solo, rios e lençóis freáticos, prejudicam florestas e campos de cultivo.

Em termos ambientais, as repercussões desta guerra far-se-ão sentir não só na Ucrânia e regiões vizinhas, mas também em lugares longínquos. Por exemplo, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, num “tweet” datado de 2 de março de 2022, expressou a opinião de que a guerra na Ucrânia pode constituir um risco para o Brasil, na medida em que acentua a necessidade de se explorar reservas mineiras para extração de potássio, elemento que está na base da fabricação de fertilizantes. Acontece, porém, que parte destas reservas estão em territórios indígenas da Amazónia. Serviu de base para esta pretensão o facto de a Federação Russa ser o principal fornecedor de fertilizantes do Brasil, que importa mais de 90% deste produto para uso na agricultura e que, devido à guerra na Ucrânia e às respetivas sanções, poderá ter muitas dificuldades na sua aquisição. A exploração mineira deste elemento poderá implicar a construção de novas estradas em plena Amazónia, o que forçosamente implicaria maior degradação do solo e dos recursos hídricos em áreas protegidas e, por arrastamento, um perigo para o ambiente, biodiversidade e populações indígenas. Tal pretensão, a ser concretizada, provocaria maior insatisfação das tribos que vivem nesses territórios, o que muito provavelmente se refletiria em desassossego social, o que já está a acontecer através de manifestações que têm vindo a ser realizadas pelos representantes das tribos amazónicas, em protesto contra a desflorestação que se tem vindo a acentuar desde que Bolsonaro foi eleito presidente.

Esta exploração de potássio, em plena floresta, iria piorar grandemente a situação ambiental, que já está a ser vítima de cerca de vinte mil garimpeiros que exploram ilegalmente as terras protegidas por lei, na Amazónia, com especial incidência no nordeste do Brasil, onde ouro e diamantes são extraídos sem grandes preocupações no que se refere à poluição dos rios e subsolo.

Teme-se, também, que a guerra na Ucrânia venha a provocar maior desflorestação em determinadas regiões da Ásia, como as abrangidas pela Indonésia e Malásia, onde já extensas zonas de floresta tropical, habitat de espécies em via de extinção, foram substituídas pela plantação de palmeiras da espécie elaeis guineensis, cujo fruto está na base da produção do óleo de palma. Isto porque se prevê que vá escassear a produção e exportação de óleo de girassol, de que a Ucrânia e a Federação Russa são grandes produtores. Consequentemente, irá aumentar o preço dos outros óleos vegetais, inclusive do óleo de palma, o que será um incentivo para que os produtores expandam as suas culturas, o que implicará mais desflorestação.

Além das consequências ambientais, já se teme a fome generalizada em vastas regiões do globo, devido ao bloqueio dos portos ucranianos do Mar Negro. Por exemplo, o Governo de Cabo Verde, segundo o periódico cabo-verdiano “A Nação”, estima que o número de pessoas com insegurança alimentar quadruplicou em relação à média, em Cabo Verde, podendo ser afetadas cerca de 43 mil pessoas, ou seja, 10% da população.

Sob o pretexto duma pretensa “desnazificação”, os governantes da Federação Russa conceberam e estão a executar um plano de destruição de um país. O que está a acontecer na Ucrânia, com a destruição massiva de infraestruturas indispensáveis à vida normal de uma nação, e os incontáveis crimes de guerra que estão a ser perpetrados, aproxima-se muito do conceito de genocídio. Também estão a ser deliberadamente praticados atos que prejudicam gravemente o ambiente de uma maneira extensa e duradoura, o que já está ser classificado por alguns defensores do meio ambiente como “ecocídio”.