Huizhou | Anunciado incentivo estatal de 35 milhões para empresas privadas

O Departamento Financeiro de Huizhou anunciou um total de 10 medidas de incentivo destinadas ao desenvolvimento do tecido privado. Para aceder aos apoios no valor de 34,8 milhões de renminbis, foi criada uma plataforma online, através da qual 154 empresas já apresentaram candidaturas

O Departamento Financeiro do Governo de Huizhou anunciou no passado dia 21 de Abril um pacote de 10 novas medidas destinadas às empresas privadas no valor total de 34,8 milhões de renminbis.

Para além de permitir às empresas aceder a apoios financeiros directos, o objectivo da iniciativa passa também por “desenvolver a economia privada de alta qualidade” e contribuir para a contínua informatização das formalidades administrativas inerentes aos subsídios. Isto, quando, para aceder aos incentivos, as empresas terão de aceder à plataforma online criada para o efeito e designada por “Guangdong Finance Support Platform”.

De acordo com uma nota oficial divulgada pelas autoridades de Huizhou, um total de 154 empresas já viram os seus pedidos de candidatura aprovados. Até hoje, das 10 medidas de apoio anunciadas, seis já estão disponíveis online.

Segundo um responsável do Departamento Financeiro do Governo de Huizhou, este é um passo que permitirá, não só diminuir o tempo de processamento dos pedidos, mas também aumentar o nível de transparência do ambiente empresarial da região.

“Quando todas estas políticas favoráveis forem incluídas na plataforma online, as empresas podem candidatar-se a incentivos financeiros em muito menos tempo de tratamento e com maior transparência”, apontou o Departamento Financeiro.

Aspirações globais

Além disso, como parte do esforço para melhorar o ambiente empresarial, a província de Huizhou está determinada a tomar medidas concretas, a nível legislativo e da melhoria de serviços, para elevar a prestação de serviços administrativos a um novo patamar e contribuir para criar regulamentação orientada para os negócios e em linha com as melhores práticas internacionais.

Quanto à digitalização dos pedidos de apoio financeiro, o Governo de Huizhou fez questão de criar uma equipa especializada, dedicada a identificar os alvos, os princípios orientadores, a atribuição de tarefas e o rumo de desenvolvimento da plataforma online.

Como exemplo de medida incluída no pacote de incentivos anunciado, está a atribuição de subsídios às empresas privadas que tenham atingido um determinado patamar de volume de vendas a retalho.