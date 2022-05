O arrependimento

Estou arrependido de não me ter viciado

em heroína, de não alternar entre a suprema dor

e o supremo bem-estar. Assim, flutuo nesta angústia

alcoólica sem bebida, no terror de viver

sem existência palpável. Da realidade,

conheço o amor fugaz. Da irrealidade,

o ódio que me devotam. Não sei o que chamar

ao esgaçar dos dias. Não sei como resistir

à benevolência da noite. Antes me debatesse,

antes me forçasse a algo. Não ser o adiamento

de tudo o que desejo e não desejo.

Por João Corvo