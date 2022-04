Shenzhen | Pandemia reforçou ligação com a cidade do Porto

Cidades irmãs desde 2014, Shenzhen e o Porto mantém ligações fortes que só foram reforçadas com a pandemia, garante-nos a Câmara Municipal do Porto. O envio de ventiladores para a cidade portuense em pleno pico da covid-19 foi um sinal claro de uma cooperação que está para continuar

Longe da vista, longe do coração. Este célebre ditado português não se aplica à relação de vários anos que a cidade do Porto mantém com Shenzhen desde que, em Outubro de 2014, Rui Moreira, então presidente da Câmara Municipal do Porto, ainda em funções, visitou a cidade.

“A pandemia veio, curiosamente, fortalecer a ligação entre o Porto e Shenzhen”, garante-nos o gabinete de comunicação da Câmara Municipal do Porto. E para essa relação a pandemia revelou-se um factor determinante.

“A 13 de Março de 2020, naquela que foi uma das primeiras declarações à população sobre a covid-19, Rui Moreira anunciava a chegada de necessários ventiladores ao Hospital de São João – o maior da região – vindos da cidade chinesa de Shenzhen. Numa outra fase da pandemia, em Abril, a Câmara Municipal de Shenzhen contribuiu em larga escala para o Hospital de Campanha Porto, instalado no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota. A pandemia, desafio colectivo com que nos deparámos tanto no Porto como na China, uniu ainda mais – e irreversivelmente, porque o Porto, e os portuenses, têm boa memória – estas duas cidades irmãs.”

No entanto, no ano pré-pandemia, em Julho de 2019, uma comitiva de Shenzhen, liderada por Chen Qianwen, presidente da Comissão Municipal de Shenzhen da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, esteve na cidade situada a norte de Portugal.

“Esta delegação visitou a cidade para avaliar oportunidades de cooperação e de desenvolvimento nas áreas do comércio externo, aprofundando as relações comerciais entre as duas cidades”, garante-nos a mesma resposta do gabinete de comunicação. Em Novembro do mesmo ano, foi a vez do Porto se deslocar à cidade do sul da China.

A delegação, liderada por Rui Moreira, foi recebida por Chen Rugui, seu homólogo. Nessa viagem a agenda ficou marcada por temas como a educação, turismo, transportes, comércio justo e a cultura, todos eles “relacionados com inovação e com a qualidade de vida dos cidadãos”.

“Da cidade chinesa, Rui Moreira quis trazer tecnologias inovadoras e investimento: é em Shenzhen que estão sediadas algumas das mais importantes empresas tecnológicas chinesas, e os dois autarcas trocaram ideias em como complementar o trabalho conhecido internacionalmente tanto pela Universidade do Porto como pela Universidade de Shenzhen em matéria de inovação tecnológica”, é referido.

Aposta nos autocarros

Na mesma visita a delegação liderada por Rui Moreira não perdeu a oportunidade de visitar a sede da empresa Shenzhen Bus Group, que opera uma frota totalmente eléctrica de autocarros e táxis. “Na altura, a visita de Rui Moreira deu-se a menos de dois meses de a STCP passar em definitivo para a gestão municipal, e quando a empresa portuguesa já se encontrava também em transição para energias mais limpas.”

Ainda antes da pandemia obrigar o mundo a reduzir as viagens, Shenzhen fez-se novamente representar no Porto, numa visita de apenas dois dias, cujo objectivo foi “conhecer as tecnologias inovadoras, desenvolvidas localmente, sobretudo no campo da mobilidade e transportes”.

A comitiva, chefiada por Dai Beifang, presidente do comité municipal de Shenzhen para a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, visitou várias empresas da cidade e da região, nomeadamente o CEIIA – Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel, o Porto de Leixões, a unidade de I&D – Investigação e Desenvolvimento da BIAL. O grupo conheceu ainda novas soluções tecnológicas desenvolvidas pela Academia, uma vez que também passou pela UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.