Os Girassóis de Odessa e poemas afegãos

Luis Gustavo Cardoso

OS GIRASSÓIS DE ODESSA¹

Quando a lua abre caminho

entre os girassóis de Odessa

sei de um perfume que arrepia os campos:

Spasiba, Trachimbrod.

Em cada haste na terra fértil

pétalas, feito moinhos, retêm do vento

o conto inquieto de outros cantos:

Spasiba, Trachimbrod.

Sei de uns seios firmes, calmos, brancos

de cujas tetas mornas sabe a chuva

e o leite branco a esperar nas portas:

Spasiba, Trachimbrod.

AFEGÃO

O afago do afegão

sobre a barba de outro

é feito

afago de mãe

que não recebeu jamais

carinho de filho.

O afago do afegão

sozinho

é o maior dos carinhos.

TALIBÃ

Pense na barba do Talibã

Na textura dos pelos secos e empoeirados

Onde os traços do rosto se perdem

Cavados na terra feito as vias do país

Zeloso ele guarda o fuzil

e a paz de seus companheiros:

todos solteiros.

ALI KHAN

Ali Khan é avô

de outra menina

sem nome e sem

um dos olhos, o

esquerdo, que só

com o direito pode

ver a fumaça:

Minas brotam do chão.

Ali Khan e a neta

assistem à explicação:

sob as oliveiras o instrutor

descreve minas, bombas,

toda sorte de munição.

Outras crianças afegãs

sem nome, sem idade

têm o rosto tocado

pelo vento que arrasta

as folhas das árvores:

manhã de sol do afegão.

Devem aprender

onde pisar no chão

onde não tocar

onde se esconder.

Com 4, 5, 6 anos

as crianças afegãs

não têm idade.

Ali Khan também não.

O VOO DO AFEGÃO

Hoje vi um afegão voando

direto das asas de um avião.

Não era um juiz brasileiro,

não era um caça espião.

Era um homem sem asas

No meio de algum lugar

Caindo sentado no chão.