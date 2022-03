Montra da Impromptu recebe fotografia de Candida Höfer 

Uma fotografia da artista alemã Candida Höfer que retrata a Sala da Renascença, na Casa da Música no Porto, Portugal, foi o trabalho escolhido pelos arquitectos João Ó e Rita Machado para a nova montra do atelier Impromptu, a Impromptu Storefront. As linhas geométricas e as cores verdes que fazem parte desta imagem pode ser vista até ao dia 30 de Junho. A inauguração acontece hoje às 18h30. Este projecto nasce de uma parceria com a Cooperativa do Espaço Público Ephemera.

Ao HM, João Ó contou que foi a própria Candida Höfer, uma “artista de renome internacional” que sugeriu a escolha da fotografia a partir de uma série de imagens intitulada “Em Portugal”, e que foi exposta no Museu Berardo em 2007.

“Nem todas as fotografias casam bem com a nossa montra, porque não somos uma galeria e as pessoas não vêem os pormenores [das obras]. Começamos a seleccionar algumas imagens que resultavam muito mal na nossa montra e não ficavam esteticamente valorizadas. Uma das escolhas até foi o Casino Estoril em Lisboa mas optámos por outra direcção.”

A escolha do retrato do edifício da Casa da Música foi feita não pelo edifício mas sim “pelas linhas de força e diagonais que se criavam na própria janela [da montra]”. “Não nos importamos muito que seja uma fotografia simples, porque o mais importante é termos o nome dela na nossa montra em Macau. Temos uma montra que poderia ser uma obra do MoMA [Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque].

Imagética própria

“Casa da Música I – Porto 2006” é o título desta fotografia e o nome deve-se ao facto de, à artista, não lhe interessar uma interpretação sobre o espaço. Conhecida por ter um portfólio de imagens com os mais importantes edifícios e espaços públicos da actualidade, Candida Höfer fotografa-os sempre segundo a sua própria perspectiva.

“Quando ela fotografa um objecto arquitectónico reconhecido internacionalmente, nem sempre captura os espaços que todos conhecem. Neste caso, esta Sala Renascença é um espaço transitório e nem é o anfiteatro da ala grande. Esta sala é também uma montra e uma vitrine para o anfiteatro, ela deliberadamente fechou a cortina, mas podia ser um vidro através do qual olhamos para a sala.”

João Ó reconhece que, na Impromptu Storefront, entram sempre obras e projectos relacionados com o diálogo entre a arquitectura e o espaço público, temáticas também muito presentes no trabalho desta artista alemã. “[Este trabalho] vai ao encontro do que queremos fazer, que é oferecer sempre um diálogo entre o espaço público e arquitectura. Podemos dizer que ela é uma fotógrafa da arquitectura enquanto assunto”, rematou.