Pequim afirma que o departamento de defesa dos EUA controla 336 laboratórios em todo o mundo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China pediu aos EUA que revelassem informações sobre os alegados laboratórios biológicos do Pentágono na Ucrânia “o mais depressa possível”.

Na segunda-feira, os militares russos afirmaram que as autoridades ucranianas tinham estado a destruir os agentes patogénicos estudados nos seus laboratórios. Moscovo alegou que 30 laboratórios ucranianos, financiados pelos EUA, têm vindo a cooperar activamente com os militares americanos.

Kiev negou o desenvolvimento de armas biológicas. De acordo com o website da embaixada dos EUA em Kiev, o Programa de Redução de Ameaças Biológicas do Departamento de Defesa dos EUA apenas “colabora com países parceiros para combater a ameaça de surtos” de doenças infecciosas. Em 2020, a embaixada chamou a tais teorias sobre laboratórios biológicos financiados pelos EUA na Ucrânia de “desinformação”.

Falando numa conferência de imprensa na terça-feira, contudo, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Zhao Lijian afirmou que, segundo informações do seu país, os laboratórios na Ucrânia são apenas “uma ponta do iceberg” e que o Departamento de Defesa dos EUA “controla 336 laboratórios biológicos em 30 países em todo o mundo”. Isto é feito sob o pretexto de “cooperar para reduzir os riscos de bio-segurança” e “reforçar a saúde pública global”, disse Zhao.

Segurança em causa

Zhao disse que, de acordo com dados “divulgados pelos próprios Estados Unidos”, existem 26 laboratórios dos EUA na Ucrânia. À luz da ofensiva militar russa no país, Zhao exortou “todas as partes envolvidas” a garantir a segurança dos laboratórios.

“Em particular, os Estados Unidos, como a parte que melhor conhece estes laboratórios, deveriam publicar os detalhes relevantes o mais rapidamente possível, incluindo quais os vírus armazenados e quais as investigações que foram realizadas”, disse ele.

“Os EUA têm estado a obstruir exclusivamente o estabelecimento de um mecanismo de verificação independente. Tal comportamento”, disse Zhao, “agrava ainda mais as preocupações da comunidade internacional”.

De acordo com um relatório publicado no jornal brasileiro The Rio Times, a embaixada dos EUA na Ucrânia apagou todas as informações sobre laboratórios biológicos financiados pelo Pentágono no seu website a 26 de Fevereiro. No entanto, a jornalista Dilyana Gaytandzhieva alegou que o pessoal da embaixada se esqueceu de retirar um documento que mostrava que o Pentágono está a financiar dois novos laboratórios em Kiev e Odessa.

“A Ucrânia não tem qualquer controlo sobre os laboratórios militares. O governo ucraniano não está autorizado a divulgar informações sensíveis sobre o programa”, afirmou o órgão noticioso brasileiro.

Nos últimos 20 anos, o Centro de Ciência e Tecnologia da Ucrânia, estabelecido em conjunto com os Estados Unidos, investiu mais de 285 milhões de dólares em cerca de 1850 projectos realizados por cientistas que, segundo Gaytandzhieva, trabalharam anteriormente no desenvolvimento de armas de destruição maciça. As autoridades norte-americanas ainda não comentaram as últimas alegações.