DSAL | Contratados mais de 600 residentes desde Dezembro 

Dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) revelam que desde Dezembro foram contratados um total de 610 residentes no âmbito das 24 acções de promoção de emprego organizadas pelo Governo.

A DSAL adiantou que as razões pelas quais alguns candidatos não conseguiram uma vaga de emprego prende-se com o facto de “a maioria não estar interessada no tipo de trabalho por não se ter adaptado à evolução do mercado de emprego e por não estarem psicologicamente preparados para a mudança de trabalho”.

A DSAL prepara-se para organizar, dia 25, uma palestra de emprego intitulada “Nova partida”, que conta com a colaboração de uma empresa. As inscrições já estão abertas, sendo que o evento decorre no Centro de Formação de Segurança e Saúde Ocupacional da DSAL, na rua de Francisco Xavier Pereira. Nesta sessão, “as vagas irão estar ligadas principalmente aos serviços de restauração e operação hoteleira, bem como serviços de entretenimento e recreativos intermédio, de topo de gama e outros”.

Serão aceites candidaturas nas áreas do marketing, gestão, manutenção e reparação de instalações, além de que “serão apresentadas as perspectivas de desenvolvimento desses cargos e as oportunidades de ascensão profissional” para quem quer mudar de emprego.