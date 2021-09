O Jogo das Escondidas – Capítulos 81 ao 90

81

Um ligeiro ruído despertou-a. Olhou para a porta. Percebeu quem se aproximava, antes dele entrar.

Benedito Augusto penetrou na sala. Aparentava estar bem disposto:

– Está muito bem instalada, menina Palha.

– Vou tentar. Tenho de viver.

– Eu sei. E por isso decidi vir visitá-la.

Sofia não disse que pressentira que ele surgiria, para vasculhar entre os despojos e as cinzas algo que fosse valioso. Ou seja, ela.

– Conheço-o, padre Benedito. Sei dos seus jogos. Duplos, triplos. Jogando às escondidas com Deus e com o Diabo, na mesma mesa. Não sei como ainda não perdeu.

– Há sempre um quando, não tenho dúvidas sobre isso. Mas, até lá…

Ela deu uma gargalhada. Depois disse:

– Somos ambos sobreviventes, não é verdade?

– É verdade. E estes tendem a unir forças.

– Sim, este é um tempo de tristeza. Mas também de esperança. Só que podemos partilhar muita coisa, menos…

– Menos o quê?

– O essencial.

– Não quero o seu corpo, menina Sofia. Posso tratá-la agora assim, não?

– Como preferir. Eu também não tenho o meu corpo à venda. Mas, aqui, ninguém pertence a ninguém. É bom que perceba isso, padre.

– Não se iluda. Não é isso que quero partilhar.

– O que quer é um quinhão dos negócios futuros.

– Sim. É mais ou menos isso. Mas tenho uma proposta que a vai seduzir. E eu sei que gosta da sedução…

Ela franziu as sobrancelhas:

– Qual?

– Uma percentagem do negócio da heroína.

– Não percebo. Esse é o negócio de Max Wolf.

– Ainda é. Mas não será. Neste momento o senhor Max Wolf deve estar a nadar para se salvar. Mas isso será difícil no meio do mar.

– Como?

– Foi o que me disseram. Os amigos de Fu Xian pensam que Wolf o traíu. E querem vingança.

Sofia olhou para Benedito. Subestimara o homem que, de vez em quando, vendia informações ao seu marido. Incluindo algumas sobre os movimentos do tenente Félix Amoroso e da chinesa Ding Ling.

– Resolvido esse assunto, sei quem é o representante dos senhores que dominam o negócio da heroína em Xangai.

As sombras do horizonte escureciam cada vez mais. E Sofia Palha sentia-se, naquele momento, incapaz de vislumbrar o futuro. Mas sabia que não lhe agradava.

(continua)