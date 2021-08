Riccardo Cordero, escultor: “A minha escultura pode ser como a caligrafia”

Riccardo Cordero, escultor italiano, é um dos nomes que integra o cartaz da “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau. A sua peça intitula-se “Chacra” e só estará exposta na praça do Tap Seac no final deste mês. Cordero foi também um dos artistas escolhidos para expor em Wuhu por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno, no próximo ano

Como surgiu a oportunidade de participar nesta bienal?

Em 2005 foi a primeira vez que expus um trabalho na China. Fui convidado para o Parque de Esculturas de Xangai e também fui a Guilin, onde também expus uma grande escultura. Já fiz muito trabalho na China, onde tenho recebido, na maioria, convites privados. Fui um dos vencedores de uma competição para os Jogos Olímpicos (JO) de Inverno, que serão em Pequim no próximo ano.

Que projecto vai desenvolver para os JO?

Hoje [quarta-feira] recebi algumas imagens da fábrica onde está a ser produzida a escultura. É muito grande, tem cerca de 17 metros de altura. Estamos em permanente contacto porque para mim é muito complicado ir à China nesta altura, por causa da covid-19. Mas ao mesmo tempo recebi um convite de Qiu Zhijie [curador da bienal de Macau] e isso foi um pouco surpreendente, porque não sabia nada sobre ele. Contactei um amigo que tenho na China e ele ajudou-me a falar com a assistente do curador. Eu disse que ia fazer um projecto na China mas eles mantiveram a ideia inicial, e então tive de alterar um pouco [a peça], porque nunca faço duas esculturas absolutamente iguais.

Então o trabalho exposto em Macau é semelhante ao que será exposto em Wuhu?

Sim. São um pouco diferentes, a escultura exposta na China é muito maior. Fiquei muito feliz por receber este convite, porque fui a Macau há alguns anos. Gostei muito, foi divertido ver os nomes das ruas em chinês e em português.

Foi ao Venetian? O que achou?

Não queria acreditar. Fui a Las Vegas, há uns anos, e penso que é outra Las Vegas na China. Fiquei muito surpreendido, mas achei muito engraçado. Gostei de estar um dia ou dois, como se fosse uma piada.

Como descreve as esculturas que serão expostas na China?

Duas ou três pessoas da comissão técnica, em Pequim, gostaram muito do meu trabalho e isso deixou-me muito feliz. O nome da minha escultura em Macau é “Chacra”, que é algo muito importante para o corpo, para garantir o equilíbrio. A escultura sugere um pouco isso, as pessoas podem entrar dentro da escultura e trabalhar em torno dela, como se fosse um monumento. A ideia é que as pessoas possam participar na escultura, no seu volume, no espaço. Na escultura exposta na China a ideia é semelhante, como um objecto que surge de outro planeta, e aparece naquele lugar. A escultura sugere que as pessoas podem vê-la como um verdadeiro símbolo, e não como um monumento.

Como se descreve como escultor para o público chinês?

Da primeira vez que falei do meu trabalho na China fiquei um pouco surpreendido. Participei em dois ou três simpósios, onde estavam muito curiosos sobre aquilo que eu fazia. Não foi fácil explicar o meu trabalho porque talvez a mentalidade seja um pouco diferente. Talvez tenham um sistema diferente para compreender e falar da arte. Fizeram-me muitas perguntas. Mas em termos gerais gostei muito de trabalhar na China, acho que são muito técnicos, muito cuidadosos.

Porque diz que há uma maneira diferente de os chineses olharem para o panorama artístico? Acredita que há de facto diferenças se compararmos, por exemplo, com os europeus?

Talvez as intenções, em termos de compreensão, não sejam assim tão diferentes. Mas é diferente a forma de falar, de comunicar. Quando falo aqui em Itália, na Alemanha, na Europa, do meu trabalho, uso várias palavras e as pessoas compreendem aquilo que eu digo. Quando falo do espaço, do tamanho dos meus trabalhos, compreendemo-nos mutuamente, porque temos um background [semelhante] nas nossas mentes. Quando falo para chineses, eles fazem-me perguntas muito especificas. Não apenas sobre o tema, que é muito importante para eles, pois começam por me perguntar o que é que aquilo representa. Na China têm interesse em compreender se represento determinada figura ou não.

Há quem defenda que Macau tem potencial para ser uma Veneza na Ásia, e ter um conjunto de eventos culturais na rua. Concorda?

É difícil responder a essa pergunta. Mas espero que sim. Acho muito interessante a ideia de colocar em Macau um sistema de arte. É bom começar com esta bienal. A minha escultura, quando estiver terminada, será colocada numa praça [Praça do Tap Seac]. Houve alguns problemas, relacionados com tufões, e a minha escultura só será colocada em finais de Agosto.

Quando percebeu que a escultura iria fazer parte da sua vida, e não outro tipo de expressão artística?

Essa é uma velha história. Comecei na escola primária a desenhar, era muito bom estudante nessa área. Fui para o Liceu Artístico, o meu pai era escultor de ornamentos, e quando decidi ir para esse liceu ele ficou um pouco preocupado, tendo sugerido que fosse para arquitectura. Comecei a fazer uns trabalhos de arquitectura quando ainda estava no liceu. Não era mau, mas não gostava. Então decidi que queria ir para a Academia de Belas Artes e aí fui obrigado a escolher logo no início, e comecei logo na escultura.

Quais as principais ideias ou mensagens que estão por detrás dos seus trabalhos?

O problema com as mensagens é que eu não acredito muito nisso. Penso que há de facto uma mensagem em cada trabalho e eu participo nisso, mas ao mesmo tempo tenho vindo a mudar as minhas ideias, quase como um click. É o mesmo na vida, vamos mudando algumas coisas, mas mantemos [o mesmo caminho]. Tenho mudado a forma de explicar o meu trabalho. Já fiz trabalhos figurativos, abstractos, mais naturalistas, porque penso que esse é um privilégio do artista: ser completamente livre. Não preciso de demonstrar nada. Gosto de ser eu próprio. Na vida vamos mudando e o trabalho é bom quando acompanha a vida. É uma benção podermos mudar. Claro que há uma fórmula que é mantida, uma linha, mas vamos alterando algumas coisas.

Com estas presenças na China acredita que a sua carreira pode ter um maior impulso internacional?

Sem dúvida. Sempre fui fascinado pela China e pelo Japão desde jovem. Sempre gostei do seu sistema de escrita, da caligrafia. E a minha escultura pode ser um pouco como a caligrafia. Normalmente não faço coisas pesadas e grandes, são esculturas abertas, com presença no espaço. Tive contacto com o movimento futurista em Itália e penso que essa é uma das ideias para eu trabalhar, esse dinamismo. Também gosto muito de viajar pelo mundo e viver várias experiências, portanto este momento [a pandemia] agora é muito mau para mim.

A caligrafia chinesa tradicional tem então um grande significado para si.

Sim, claro, gosto muito. Para um italiano, o desenho que vemos na caligrafia dá uma sugestão. No meu caso, uma sugestão forte vem de um desenho feito no espaço.

Gosta de fixar objectos num determinado espaço.

A ideia é que haja movimento, gravidade, dinamismo. Quando começo a montar uma escultura, faço por exemplo um círculo, e vou pondo partes. No fim disso tudo, as pessoas são obrigadas a participar no processo da escultura, porque completam um círculo. É como seguir um caminho. Gosto muito que haja essa participação. Em Macau, por exemplo, espero que a escultura não seja assim tão pequena, porque gosto que as pessoas entrem dentro dela.

De Turim para a China

O círculo que se pode ver na obra “Chacra”, de Riccardo Cordero, é como se fosse uma praça de uma praça, proporcionando a quem a vê diferentes perspectivas. Com esta escultura, o artista quis representar o centro do espírito humano e também a memória de um mercado público de alimentos que foi transferido para dar lugar à Aldeia Olímpica na cidade de Turim. Nascido em 1942, foi nesta cidade que Riccardo Cordero frequentou o Liceu Artístico e depois a academia das belas artes, onde se graduou em 1965. A primeira vez que expôs o seu trabalho aconteceu em 1960, numa exposição organizada pela Sociedade Promotora das Belas Artes de Turim. Além dos trabalhos na China, Cordero já expôs em vários países da América Latina e da Europa, tal como Alemanha e França.