Covid-19 | China soma 24 novos casos, todos oriundos do exterior

A China detectou 24 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país. Os casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Sichuan (centro), Guangdong (sudeste), Jiangsu (leste) e Fujian (leste).

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos activos é de 514, incluindo 16 em estado grave. Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 91.653 casos da doença e 4.636 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.