Macau regista caso importado de covid-19, o primeiro em mais de dois meses

Macau registou um caso importado de covid-19, o primeiro em mais de dois meses no território, anunciaram ontem as autoridades de saúde. Este é o 49.º caso confirmado desde o início da pandemia no território que até agora não registou qualquer morte, nem qualquer infeção em profissionais de saúde.

Segundo um comunicado Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, trata-se de um local de 23 anos que estudava em Portugal. No dia 4 de Abril apanhou o voo de Portugal para Macau, com escala em Paris e Taiwan.

Ao entrar no território na terça-feira foi de imediato testado tendo dado “fracamente positivo” para a covid-19. “Actualmente, o doente encontra-se em estado clínico considerado normal, tendo sido internado na enfermaria de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário para tratamento”, lê-se no comunicado. O último caso detectado no território tinha sido no dia 5 de Fevereiro, igualmente importado e assintomático.