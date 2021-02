Droga | Desmantelada rede operada por cidadãos vietnamitas 

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma rede de tráfico de droga alegadamente operada por cidadãos vietnamitas há cerca de dois meses, noticiou o jornal Ou Mun. Três vietnamitas e um toxicodependente foram detidos, tendo sido encontrados pelas autoridades estupefacientes como ice e MDMA no valor de 160 mil patacas.

A PJ recebeu informações na semana passada sobre este caso, mas só na noite desta quarta-feira encontrou droga na posse de Lo, toxicodependente de 27 anos, que estava na zona do NAPE. Lo teria consigo pouca quantidade de droga e apenas para consumo próprio.

Nessa mesma noite, a PJ encontrou dois cidadãos vietnamitas, de apelidos Pham e Nguyen, no bairro do Iao Hon, que tinham consigo utensílios para dividir a droga em doses individuais.

Além disso, as autoridades encontraram outro indivíduo de nome Troung, que se presume ser o membro principal da associação criminosa, com drogas nas roupas e no apartamento. Todos os suspeitos acusaram positivo no exame toxicológico. As investigações prosseguem relativamente ao número de pessoas envolvidas e à origem dos estupefacientes.