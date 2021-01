Hong Kong | Nova companhia aérea procura levantar voo

A Greater Bay Airlines, uma nova companhia aérea sediada em Hong Kong, inscreveu-se para 104 rotas, um passo mais perto de competir oficialmente com as suas rivais numa cidade que serve como um dos principais centros internacionais do Sudeste Asiático. No pedido, 48 das rotas são para cidades do continente, incluindo Pequim e Xangai. A companhia aérea pretende voar para 13 destinos no Japão, além de voos para Singapura e outros grandes países do sudeste asiático.

A Greater Bay solicitou em Julho uma licença de operação de aviação. Índia, Coreia do Sul, Guam e Saipan também estão entre as rotas previstas. Ao todo, a malha aérea cobrirá 19 países e territórios. O fundador da Greater Bay, o magnata do sector imobiliário chinês Bill Wong Cho-bau, tem sido chamado da versão de Shenzhen do magnata de Hong Kong Li Ka-shing. Tal como Li, Wong fez a sua fortuna no mercado imobiliário. Wong acabou por se distanciar do negócio de propriedades e fundou a Donghai Airlines, com sede em Shenzhen.

Para erguer a Greater Bay, Wong levou para o conselho da companhia aérea nomes importantes da China e de Hong Kong, de acordo com documentos corporativos. Um director, Wang Wei, é o bilionário fundador do grupo chinês de logística SF Express. De Hong Kong, vem o conselheiro executivo Arthur Li Kwok-cheung, juntoamente com Andrew Leung Kwan-yuen, o presidente do Conselho Legislativo.

Também a bordo está Stanley Hui Hon-chun, o ex-presidente-executivo da autoridade aeroportuária de Hong Kong. Algernon Yau Ying-wah, que servia como chefe da Cathay Dragon, a companhia aérea de Hong Kong que encerrou abruptamente as operações, também se juntou à equipa.

Um tom claramente político dá cor à sala de reuniões de nove membros da Greater Bay. Pelo menos cinco estão envolvidos no Congresso Nacional do Povo da China ou na Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão consultivo do país conhecido como CCPPC.

Wong, conhecido como Huang Chubiao na China continental, tornou-se próximo de Hui porque ambos são membros da CCPPC. Hui, um veterano da indústria da aviação, disse que o entidade funcionou como uma “plataforma” que os uniu, numa entrevista ao Nikkei Asia. Hui tem aconselhado Wong ao longo do novo empreendimento.

O nome da empresa “Greater Bay” refere-se à ambiciosa iniciativa da China de desenvolver uma esfera económica massiva que abrange a província de Guangdong no continente, bem como as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. A literatura de recrutamento de empregos da transportadora diz que a empresa apoiará a plataforma de companhias aéreas de Hong Kong, de acordo com a “política de desenvolvimento nacional”.

“Se [a Greater Bay] tiver uma relação próxima com o governo local [de Hong Kong] ou do continente, isso ajudará no desenvolvimento da empresa”, disse Andrew Yuen, director associado do Centro de Política e Pesquisa de Aviação da Universidade Chinesa de Hong Kong. “Na indústria da aviação, a disposição dos direitos de tráfego é um factor importante.”

A Greater Bay assinou contratos de arrendamento de três aeronaves Boeing em segunda mão. A empresa está a contratar cerca de 500 pessoas, principalmente as que têm experiência no sector da aviação. Há planos de expandir a frota para 30 aeronaves nos próximos cinco anos, e aumentar a força de trabalho para entre 2.500 e 3.000 pessoas nesse período.

Excluindo os serviços de carga e helicópteros, há três transportadoras com sede em Hong Kong: a Cathay Pacific Airways, a Hong Kong Express Airways e a Hong Kong Airlines. Como a Hong Kong Express, uma operadora de baixo custo, é uma subsidiária da Cathay Pacific, Greater Bay será essencialmente o terceiro grupo de companhias aéreas.

A Hong Kong Airlines, afiliada do conglomerado chinês HNA Group, já enfrentava dificuldades financeiras antes da pandemia do coronavírus. A transportadora foi em parte reduzida ao abandonar os voos de longo curso.

A única barreira para o sucesso de Greater Bay é a Cathay Pacific. Com uma história em Hong Kong que remonta a mais de sete décadas e com laços a um conglomerado britânico, a Cathay Pacific tem sido a imagem da estrutura de “um país, dois sistemas” que governa o território. Mas em 2019, a empresa foi avisada pelas autoridades chinesas que alguns de seus funcionários haviam participado de protestos antigovernamentais.

No ano seguinte, a pandemia prejudicou seriamente as viagens aéreas. A Cathay Dragon, transportadora de médio curso da Cathay Pacific, está a cortar cerca de 8.500 empregos. Enquanto isso, Greater Bay está ocupada a contratar ex-pilotos da Cathay Dragon. A companhia aérea procura oferecer rotas da Cathay Dragon no continente, cedidas pelas autoridades de aviação, bem como voos para destinos japoneses, que têm sido o ponto forte da Hong Kong Express. Autoridades de Hong Kong responsáveis pela atribuição de rotas disseram que a decisão sobre as rotas será feita tendo em consideração factores como a competição saudável, fortalecimento da posição da cidade como um centro de aviação e desenvolvimento da indústria aérea.