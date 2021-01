China supera os EUA como maior receptor de investimento estrangeiro

Em 2020, o valor do investimento estrangeiro na China ultrapassou pela primeira vez o dos EUA. Entretanto na Europa a crise vapora, alimentada pelos maus resultados da Alemanha

A China subiu para o primeiro lugar no ranking global de investimento estrangeiro directo (IED), obtendo US $ 163 mil milhões em 2020, durante a pandemia global, de acordo com o último relatório da ONU sobre investimento global, tirando os EUA, que só atraíram US $ 134 mil milhões, do primeiro lugar .

O IED global caiu 42% em 2020 para uma estimativa de US $ 859 mil milhões no ano passado, de US $ 1,5 biliões em 2019, e ficou mais de 30 por cento abaixo do valor após a crise financeira global em 2009, um novo relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) mostrou no domingo.

Apesar da queda, a China contrariou a tendência com US $ 163 mil milhões em investimento estrangeiro, um aumento de 4% em relação a 2019, tornando-se o maior receptor do mundo em 2020, seguido pelos EUA.

Em 2019, os EUA receberam US $ 251 mil milhões e a China, US $ 140 mil milhões.

“O IED na China, onde a fase inicial da pandemia causou uma queda acentuada nos gastos de capital, terminou o ano com um pequeno aumento”, disse o relatório.

Apesar da interrupção causada pelo vírus no início de 2020, os investidores estrangeiros não diminuíram o ritmo de entrada no mercado chinês e expansão do investimento.

Grandes projetos com investimento estrangeiro em muitos lugares da China foram implementados de forma intensiva no ano passado.

Entre eles, centros globais de pesquisa e desenvolvimento, projectos de sedes e centros de operação de cadeias de abastecimento tornaram-se na primeira escolha de investidores estrangeiros que foram atraídos pelo potencial significativo do mercado chinês e pela resiliência da sua economia, a única que registou resultados positivos de crescimento apesar do COVID-19 no ano passado.

“Um retorno ao crescimento positivo do PIB e o programa governamental de facilitação de investimentos ajudaram a estabilizar o investimento após o bloqueio precoce (coronavírus)”, disse James Zhan, director de investimentos e empresas da UNCTAD, de acordo com a Agência de Notícias Xinhua.

“A dependência global das cadeias de abastecimento de empresas multinacionais na China durante a pandemia também sustentou o crescimento do IDE chinês”, disse Zhan.

A queda global do IED, como mostram os dados, concentrou-se nos países desenvolvidos, onde os fluxos de IED caíram 69%, para cerca de US $ 229 mil milhões, o nível mais baixo em 25 anos.

Os influxos para a Europa caíram em território negativo em US $ 4 mil milhões negativos. Entre os membros da UE, 17 viram o seu IED diminuir, com a Alemanha a registar uma grande queda, apesar de um salto nas fusões e aquisições internacionais, enquanto o Reino Unido não registou novos ingressos no ano passado.

O declínio nas economias em desenvolvimento foi de 12%, para uma estimativa de US $ 616 mil milhões, mostrou o relatório. A parcela das economias em desenvolvimento no que se refere ao IED global atingiu 72%, a maior parcela já registada.

Olhando para o futuro, é esperado um crescimento lento adicional para o IDE global em 2021, colocando em risco uma recuperação sustentável, de acordo com o relatório.