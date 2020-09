Nuno Miguel Guedes (1964) é jornalista e argumentista freelancer. Como jornalista, iniciou carreira no Jornal de Letras, esteve no semanário O Independente e fundou a revista Kapa (1990-1993) com Miguel Esteves Cardoso. É letrista. É co-responsável pela apresentação e programação dos encontros de poesia Poetas do Povo. É membro regular do colectivo Lisbon Poetry Orchestra.