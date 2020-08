Rodolfo Ávila (VW Lamando) alcançou um terceiro e um segundo lugares no primeiro dia de corridas do no Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), no Circuito Internacional de Zhuzhou. Na primeira prova, o piloto arrancou do nono lugar e conseguiu subir ao lugar mais baixo do pódio.

Na segunda corrida, saiu da pole-position, uma vez que tinha sido o mais rápido na qualificação de terça-feira, e durante várias voltas esteve em primeiro. Contudo, acabaria por ser ultrapassado nas últimas voltas.

“Apesar de tudo, foi um bom arranque de temporada. Tivemos algumas dificuldades no dia de hoje, principalmente faltou-nos tracção, o que tornou difícil lutar de igual para igual com os Kia e os BAIC”, afirmou o piloto de Macau, em comunicado. “Na segunda corrida, que é mais longa cinco voltas, tivemos imensas dificuldades no último terço com os pneus, por isso não consegui manter a primeira posição. Vamos tentar encontrar agora uma solução para este problema, porque já provamos nestes dois dias que temos condições para lutar pela vitória”, acrescentou.

Hoje realizam-se mais duas corridas e amanhã o campeonato faz uma pausa de um dia. Depois, no sábado e domingo, realizam-se mais quatro provas do CTCC, todas no circuito de Zhuhzou.