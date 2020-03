Nada tenho a acrescentar ao que li numa entrevista de Juan Eslava Gálan, ao ABC: «Vivemos hoje uma experiência histórica excepcional. Quando tudo isto passar, o que acontecerá, acho que seria bastante inteligente para a Humanidade – a começar por aqueles que a governam – considerar que nem tudo vale e que talvez a natureza esteja clamando para que mudemos as nossas vidas. Além de mudanças climáticas, existem muitos sinais que nos vão sendo endereçados e há que mudar de comportamentos se pretendemos continuar a ser viáveis como espécie».

Escrevo na madrugada de segunda, dia 25, depois de ter sido declarado o primeiro caso de um infectado com corona na favela Cidade de Deus, do Rio. O rasto que esta brasa deixar na favela permitirá adivinhar o que podemos esperar nas periferias de Maputo. Tanto vai depender do comportamento destes barris de pólvora.

Como alguns privilegiados, vou “exilar-me” numa península perto do mar e sem vizinhos. É uma ilusão, mas a possível em país com vinte ventiladores hospitalares.

Em vez de ouvir falar do corona vírus, ouvir o mar: outra das motivações deste meu refúgio.

Mas aqui vos deixo o poema possível, nestes dias do luto:

DIA QUINZE DA QUARENTENA

As imagens de drone confirmam

o vírus unhou o silêncio

e o riso, nas ruas da cidade

embutem-se enxames

de pálpebras roxas, dolentes,

num sonho de corais.

Ao décimo quarto dia de quarentena

é lícito concluir: és mais

difusa do que as estrelas

e como o coração se deslassou

no skipe, aonde a mentira esquece

que caminha sobre andas.

Foram os amantes de ocasião

os primeiros a ceder neste transe

em que o inimigo é o outro.

Porfia a beleza, mas quem a admite

isolada numa caldeira

sem árvores?

Depois do século ter emudecido

os sinos, assistimos à repentina

invisibilidade dos aviões, temerosos

que até dos espelhos possamos desertar.

Só os cães abandonados reaprendem

a uivar. Chafurdámos até aos bordos

na medula do consumo e volvemos

retraídos bichos-de-conta

em cujas retinas um raio tatuou

os caninos da maldita. Como se fora

novidade, a morte, como se morrer

não fosse restituir um dente

à gengiva nua, o reverso

da alma que arrogámos imortal.

Tudo invenções que urdimos:

o amor, a dignidade, o lustroso

pêlo da liberdade que com felina

e orgulhosa determinação escovámos

– e de que agora cogitamos abrir

mão, pelo indulto de que o vírus não

nos vele o pulmão com o seu kilt.

Balimos de medo como a virgem

arrastada para o negrume da caserna,

bloqueados, à mercê. O que me espanta

nesta crise é a obsessão de imaginar

que a nossa morte possa sagrar

o fim do mundo, a velocidade

com que o medo particular

se tornou global. Segurança

ou morte: o novo mandamento,

a vizinha que adorava hortênsias

há vinte dias que não as rega e repete

merda para as hortências, merda,

e algures a vida tremula distante

como um placebo à cata de interruptor:

quem por último ficar que apague a luz,

dirá o último homem, cego ao sem sentido

do que diz. Mas as imagens de drone

confirmam: nunca o medo

teve tanto marketing,

nunca o homem foi tão oco.

As pessoas relacionam-se como fantasmas

com cordilheiras de permeio,

desairoso velório dos perfumes.

Era tremenda a energia nestas avenidas

e agora sorumbáticas desplumam-se

em nome duma responsabilidade

que antes nunca exibiram.

Embora coisas positivas, tremendas,

re-activem a esperança: aos canais

de Veneza voltaram peixes,

há finalmente um sentimento

de que as soluções têm de ser globais

e de que não há milionário impermeável

ao coração da maleita – de má postura

no retrato ninguém se livra!

Sete da manhã, saio nesta deserta

hora para um passeio à Catedral.

Ao fim de tantos dias duma seca

taciturnidade, desta travessia a vau

entre os gentios, apetece-me

ver vitrais, sentir a sós (porque o templo

vai estar vazio de beatas e de inúteis

preces) como a colatura daquela luz

me banha a pele e me filtra o sigilo.

Anima-me estar calado diante

da investidura duma transparência

que me tome como cúmplice

e não como seu observador acidental.

Há catorze dias que não saio de casa,

apetece-me aquele silêncio húmido,

penumbroso, uma cunha

entre a reverência acéfala e o respeito

dos ateus, uma medida sem ruído.

Assusta-me mais a tenacidade

de quem vê que a beleza persiste

mas resiste a plantar a semente

na caldeira sem árvores.

Voltemos ao terceto, Dante – afinal,

duas rodas de bicicleta e um selim:

que triste voltou a ser o nosso tempo.