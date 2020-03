O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou hoje que foi registado um novo caso importado de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus em Macau, e que fica registado como o 30º caso.

De acordo com um comunicado, trata-se de um homem de 52 anos de idade, australiano, que esteve com a mulher em São Francisco (Estados Unidos) entre os dias 27 de Fevereiro e 4 de Março. Entre 4 e 15 de Março, visitou o Reino Unido. No dia 15 de Março, apanhou o voo VS206 (Virgin Atlantic Airways, lugar n.º66A) no Aeroporto de Heathrow (Londres), e a 16 de Março chegou no Aeroporto de Hong Kong. No mesmo dia viajou até Macau através do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong- Zhuhai- Macau.

Na sua estadia em Macau, programada para os dias 16 e 20 de Março, o homem ficou hospedado na Pousada de Coloane, tendo “declarado que nesses dias permaneceu na zona da pousada e frequentou a praia perto da pousada”. No dia 19, o homem deslocou-se, durante o dia, ao Venetian Macao-Resort-Hotel usando o autocarro n.º 26A. No entanto, “a entrada no casino foi recusada devido à falta de passaporte, tendo apenas circulado nos espaços do resort”.

Nessa noite o homem voltou a Coloane e jantou no restaurante “La Gondola”, situado na praia de Cheoc Van.

No dia 20 de Março estava programado o regresso à Austrália através do aeroporto Internacional de Hong Kong, mas a entrada no território foi-lhe recusada, tendo regressado a Macau. Chegado ao território, o homem teve de cumprir as regras de quarentena obrigatória, tendo sido encaminhado para o Grand Coloane Resort para observação médica.

Esta terça-feira os profissionais de saúde realizaram um teste de zaragatoa nasofaríngea ao doente, tendo sido confirmada a infecção hoje. Nesta fase “o doente está em estado clínico considerado normal”, tendo sido “encaminhado para tratamento hospitalar para a enfermaria de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário”.

No que diz respeito à mulher do doente, foi considerada como sendo um contacto próximo, sendo sido alojada no Centro Clínico de Saúde Pública para a observação médica.