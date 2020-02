Os exames aos casos suspeitos em Portugal de infecção do novo coronavírus de uma criança em Lisboa e de uma outra pessoa no Porto deram resultado negativo, informou ontem a Direcção-Geral de Saúde (DGS), que anunciou um 11.º doente. No entanto, a DGS esclareceu hoje que a mulher encaminhada para o Hospital de São João, no Porto, não configura um caso suspeito de infeção por novo coronavírus, não tendo sido realizadas análises.

“Depois de investigada a história clínica e epidemiológica na presença da cidadã que foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João, concluiu-se que o caso não configura um caso suspeito de infeção por novo coronavírus (covid-19)”, refere a DGS em comunicado. Nesse sentido, não se procedeu à realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Em comunicado, a DGS refere que os dois casos suspeitos, que constituem o 9º e 10º casos registados em Portugal, dizem respeito a uma criança regressada da China que foi encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, enquanto que o outro doente foi dirigido para Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto). Ambos foram sujeitos a análises pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas. Já houve em Portugal outros oito casos suspeitos, que não se confirmaram.