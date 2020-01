Numa operação conjunta forças policiais chinesas e vietnamitas detiveram um grupo de 395 pessoas suspeitas de pertenceram a uma rede que operava jogo online ilegal, a partir do Vietname, que usava a marca “Grand Lisboa Macau”.

De acordo com a agência Xinhua, as autoridades vietnamitas trabalharam em parceria com o Ministério da Segurança Pública chinês e a polícia de Zhuhai para desmantelar a operação avaliada em 3 mil milhões de renminbis.

Os suspeitos foram detidos na cidade de Hai Phong City, perto de Hanói, onde se suspeita que 21 grupos de crime organizado se tenham juntado para, a partir de mais de uma dezena de apartamentos, montar e gerir 187 portais de internet dedicados a jogo ilegal.

O domínio de internet, onde estavam alojadas as páginas, usava o nome “Grand Lisboa Macau” e, de acordo com informação avançada pela Xinhua, os oitos sites independentes alojados nesse domínio eram os que conseguiam atrair maiores somas de dinheiro.

De acordo com o Inside Asian Gaming, a operação terá começado com um restrito grupo de cinco indivíduos em Shenzhen e Huizhou em 2017, e depois migrou para o Vietname em 2018 com um plano de expansão.

Para a abertura da “sucursal” vietnamita foi contratado um grupo grande de residentes em Hai Phong City.

De acordo com as autoridades, na semana passada foram congeladas 1.279 contas de Alipay de contas bancárias com montantes totais de 2,54 milhões de renminbis.