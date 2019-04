O grupo, sediado em Seattle, no noroeste dos EUA, procura associar-se a outras empresas. Mas nada indica que neste momento o projeto possa envolver também a sociedade espacial Blue Origin, propriedade do presidente e fundador da Amazon, Jeff Bezos, que realizou este ano o décimo voo de ensaio do seu novo foguetão, New Shepard.

