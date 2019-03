OBenfica viajou ontem para a Croácia, onde na quinta-feira defronta o Dínamo Zagreb, sem os futebolistas André Almeida, Pizzi e Jonas, numa lista de convocados que integrou o jovem Nuno Santos, extremo da equipa B. Em comparação com o jogo de sábado, no estádio do FC Porto, que deixou o Benfica na liderança da I Liga, graças à vitória por 2-1, o treinador Bruno Lage prescindiu de André Almeida, Pizzi e Jonas, promovendo as entradas de Yuri Ribeiro, Krovinovic e Nuno Santos para o embate da Liga Europa. O extremo, de 20 anos, é habitual titular na equipa B do Benfica, clube que representa desde os iniciados, apesar de nas escolinhas ter ainda representado o Boavista e o FC Porto. Na lista de indisponíveis, devido a lesão, continuam Ebuehi, Jardel, Fejsa, Conti e Salvio. Tal como aconteceu na eliminatória anterior da prova europeia, em que viajou para a Turquia sem Pizzi, Jonas e Grimaldo, desta vez, o treinador ‘encarnado’ repetiu dois dos ausentes, trocando de lateral, ao deixar André Almeida de fora, em vez de Grimaldo.

Tottenham | Pochettino suspenso por dois jogos

O treinador do Tottenham, o argentino Mauricio Pochettino, foi punido com dois jogos de suspensão por conduta imprópria, anunciou ontem a Federação Inglesa de Futebol (FA). Em causa está o comportamento de Pachettino em relação ao árbitro Mike Dean, depois da derrota por 2-1 sofrida pelo Tottenham no estádio do Burnley, em 23 de Fevereiro, para a liga inglesa. O castigo a Pochettino, de 47 anos, que também foi multado em 10.000 libras (cerca de 11.600 euros), tem efeitos imediatos e o treinador argentino irá falhar o jogo de sábado com a sua anterior equipa, o Southampton. O Tottenham é terceiro classificado do campeonato inglês, com 61 pontos, a dez do líder Manchester City, e qualificou-se na terça-feira para os quartos de final da Liga dos Campeões, ao afastar os alemães do Borussia Dortmund.

Ajax goleia em Madrid e afasta tricampeão Real

O Ajax afastou terça-feira o Real Madrid nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer em casa dos tricampeões europeus, por 4-1, em jogo da segunda mão. Depois de ter perdido em casa por 2-1, o conjunto holandês deu a volta à eliminatória, com golos de Hakim Ziyech (07 minutos), David Neres (18), Dusan Tadic (62) e Lasse Schöne (72). O Real Madrid, que vinha de oito presenças consecutivas nas meias-finais, ainda reduziu por Marco Asensio (70), terminando o jogo reduzido a 10, por expulsão de Nacho (90+3).

Desde 2002/03 que o conjunto holandês não atingia os quartos de final da Liga dos Campeões.