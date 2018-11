O português José Morais é o novo treinador do Jeonbuk FC, depois de ter rescindido contrato com o Karpaty Lviv, anunciou o clube sul-coreano de futebol na sua página oficial.

“Eu conheço a reputação do Jeonbuk. Vai ser um novo desafio e eu quero conhecer as expectativas dos jogadores”, reagiu o técnico português.

O clube coreano considera que “José Morais tem a experiência necessária para liderar a equipa”, destacando o facto de o treinador ter trabalhado com José Mourinho, como adjunto, como um “aspecto positivo para transmitir a filosofia que a equipa pretende”

José Morais vai assumir o comando técnico dos bicampeões sul-coreanos, que se encontram no primeiro lugar da liga local, com 85 pontos conquistados em 37 jogos, com 21 pontos de vantagem sobre o segundo classificado.

O português já treinou em Portugal o Benfica B, o Estoril, o Académico Viseu e o Santa Clara, tendo no estrangeiro passado por clubes na Alemanha, Suécia, Jordânia, Arábia Saudita, Tunísia, Iémen, Turquia, Grécia, Inglaterra e esta última época na Ucrânia, sendo a Coreia do Sul o 13.º país onde o técnico vai trabalhar.