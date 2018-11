Exmo. Senhor Diretor do Jornal Hoje Macau,

Zélia de Oliveira Baptista vem, por este meio, manifestar o seu repúdio pelas palavras utilizadas e as ideias contidas no artigo ”Novos Desafios para a Escola Portuguesa de Macau”, de 19/11/2018, escrito pelo Sr. Manuel Gouveia, no final do último parágrafo do mesmo, bem como pela utilização indevida, e sem qualquer pedido de autorização, do seu nome, por parte do autor.

Solicita que esta nota seja publicada no jornal que dirige, o mais rapidamente possível.

Sem outro assunto,

Zélia de Oliveira Baptista