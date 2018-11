Dan Ticknum encara com muita tranquilidade este seu regresso ao Circuito da Guia. O piloto da Red Bull Junior Team vai tentar igualar o feito de Edoardo Mortara (2009/10), António Félix da Costa (2012/16) e Felix Rosenqvist (2014/15). Para isso, terá de vencer pela segunda vez o Grande Prémio de Macau de Fórmula 3.

Nesta sua terceira visita à RAEM, o piloto inglês da equipa Motopark sacode a pressão e o favoritismo que lhe é naturalmente atribuído. “Claro que podem dizer que tenho pressão sobre mim, porque estou a regressar como vencedor, mas eu não olho para isso assim”, diz o jovem de 19 anos. “Estou de mente tranquila. Sei o que esperar. É o meu terceiro ano aqui e tenho que encarar (o GP) como um plano e cumpri-lo por partes. Se tentares apressá-lo, o mais provável é que faças alguma coisa tonta”.

Ticknum não teve um fim-de-semana particularmente fácil na Taça do Mundo FIA de Fórmula 3 em 2017 e o triunfo caiu-lhe do céu na última volta quando o arquiduque austríaco Ferdinand Habsburg e o brasileiro Sérgio Sette Câmara colidiram na última curva da corrida. “O ano passado foi tudo um pouco desastroso até à última corrida”, relembra Ticknum, que salienta nunca ter baixado os braços: “Quando se trata de Macau, tudo pode mudar muito rapidamente e nunca podemos desistir.”

Depois de ter sido temporariamente considerado este ano pela Red Bill para um volante na Toro Rosso no mundial de Fórmula 1, Ticknum vai tentar em Macau desforrar-se de uma temporada no europeu de Fórmula 3 onde, contra as expectativas, perdeu o título para Mick Schumacher.

Red Bul dá-te dois

A Red Bull estreia este fim-de-semana entre nós um novo piloto. O estónio Juri Vips de 18 anos junta-se à academia de pilotos da marca de bebidas energéticas que possui duas equipas de Fórmula 1 e fará a sua primeira corrida com a Red Bull na sua primeira visita ao Circuito da Guia.

“De certa forma, eu vou um pouco às cegas porque nunca cá estive”, admite Vips que também conduzirá um monolugar Dallara-Volkswagen da equipa Motopark.

Vips nunca esteve em Macau antes, mas é um especialista em circuitos citadinos e conquistou a sua primeira vitória na categoria no circuito citadino alemão de Norisring, no mês de Junho passado.

“Não há nada melhor que ter um bom companheiro de equipa. Com a vitória do Dan o ano passado e a experiência da equipa em Macau, devo ter tudo que preciso”, conclui confiante o quarto classificado do europeu de F3.