O Conselho Executivo terminou a discussão sobre o regulamento administrativo que prevê a alteração da organização e funcionamento da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau. Tendo em conta as necessidades nas áreas das novas tecnologias e na gestão dos postos fronteiriços terrestres vão ser criados dois novos departamentos e contratados 58 funcionários

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança vai ter mais dois departamentos e contratar 58 pessoas, revelou ontem o Porta voz do Conselho executivo Leong Heng Teng em conferência de imprensa.

Em causa está o projecto de regulamento administrativo que implica a alteração da organização e funcionamento desta Direcção tendo em conta a necessidade de reforço da capacidade de “policiamento inteligente e a garantia do bom funcionamento dos novos postos fronteiriços terrestres do território”, acrescentou o responsável.

Vai, assim, ser criado o Departamento de Sistema Informático em que o objectivo é assegurar todos os assuntos relacionados com a área da tecnologia informática das Força se Segurança de Macau (FSM). A este departamento compete o planeamento e avaliação dos sistemas relativos à tecnologia informática das FSM, bem como a coordenação, construção e a aplicação geral das redes e dos sistemas dos vários tipos de informação de dados.