Onovo presidente do Instituto Politécnico de Macau (IPM), Im Sio Kei deu as boas-vindas aos cerca de 900 novos alunos destacando o princípio pedagógico para o ensino superior “Amar a Pátria e Macau, enraizar-se em Macau, servir melhor a sociedade e voltar-se para todo o Mundo”, refere um comunicado oficial. A cerimónia de abertura do ano lectivo aconteceu ontem e contou com a presença de 2000 participantes.