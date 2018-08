Oinfluente dançarino e coreógrafo britânico Lindsay Kemp, conhecido por ensinar cantores como David Bowie e Kate Bush ao longo da sua carreira, morreu aos 80 anos.

A realizadora Nendie Pinto-Duschinsky, que está a fazer um documentário chamado “A última dança de Lindsay Kemp” anunciou que Kemp morreu subitamente depois de um dia de ensaio “perfeito” com os seus alunos. Kemp estava a escrever as suas memórias e ia fazer uma digressão, acrescentou. “Lamento informar que Lindsay faleceu na noite passada… ele estava muito feliz e foi muito inesperado”, escreveu a realizadora na página de Facebook do filme.

A agência de notícias italiana ANSA noticiou que o bailarino e artista de mímica morreu durante a noite na sua casa de Livorno, na Toscânia. Kemp deixou o Reino Unido em 1979 para viver em Espanha e mudou-se mais tarde para Itália.

Kemp, que actuava frequentemente com a cara pintada de branco e trajes teatrais, nasceu em 1938 e formou a sua companhia de dança nos anos 60.

É reconhecido por ter ajudado a criar a personagem de Ziggy Stardust de David Bowie e por ter ensinado a cantora Kate Bush a dançar. Coreografou e actuou nos célebres concertos em que Bowie encarnou Ziggy Stardust em Londres, em 1972, e fez curta aparições em filmes como “The Wicker Man” (O Sacrifício) e “Velvet Goldmine”.

Segundo a ANSA, Kemp dirigia um curso de dança no teatro Goldoni e trabalhou até recentemente num projecto de teatro social que esperava levar a Como (Itália), em Setembro.