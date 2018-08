Oviolinista Carlos Damas apresenta-se em trio, com o violoncelista Bruno Borralhinho e o pianista Artur Pizarro, em Março do próximo ano, na China, disse o músico à agência Lusa.

O convite partiu do actual embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte, durante a digressão que Carlos Damas realizou, em Abril passado, por sete salas chinesas, disse o violinista. “O programa dos concertos incluirá o Nocturno, de Schubert para trio com piano, o trio opus 49, de Mendelssohn, e de Tchaikovsky o trio opus 50, que são as obras mais exigentes para a formação de trio”, afirmou à Lusa Carlos Damas.

O primeiro concerto, no dia 21 de Março, é em Pequim, no auditório Taihu, do Teatro Nacional, e no dia 24 o trio actua em Xangai, no Centro de Arte Oriental.

Carlos Damas, de 11 a 21 de Abril último, com o pianista espanhol Rubén Lorenzo, realizou uma digressão por sete palcos chineses. O violinista português estreou-se como solista na China em 1997, onde voltou com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, da qual faz parte, de 29 de Dezembro de 2009 e 6 de Janeiro do ano seguinte.

Nascido em 1973, em Coimbra, onde iniciou os estudos musicais, Carlos Damas faz parte da Orquestra Metropolitana de Lisboa e, paralelamente, prossegue uma carreira como solista, com dez álbuns já editados, o mais recente, em 2016, com obras para violino de Jean Sibelius.

Os concertos do trio, constituído por Carlos Damas, Bruno Borralhinho e Artur Pizarro, fazem parte das celebrações do 40.º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas entre Lisboa e Pequim.