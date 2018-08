Oespaço Yoga Loft acolhe amanhã, entre as 18h30 e as 21h30, um ‘workshop’ sobre a técnica do uso de cristais. Da composição, às propriedades, até às aplicações metafísicas que podem ter, o ‘workshop’ vai ensinar também como devem ser limpas, tratadas e até combinadas, explicou ao HM Rita Gonçalves, responsável pelo Yoga Loft. “O uso de cristais é bastante normal para os chineses, particularmente inserido no contexto do ‘feng shui’, mas para nós é um mundo mais exótico, por isso quis trazer a Helena Brandão [que vai conduzir o ‘workshop’]para entrarmos e percebermos esse universo de uma perspectiva mais ocidental”, indicou Rita Gonçalves. A iniciativa tem uma lotação limitada a um máximo de dez pessoas, estando preenchidas mais de metade das vagas. O ‘workshop’ custa 750 patacas.