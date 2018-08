Após uma vitória por 3-1 e uma derrota por 4-0, a formação da Associação de Futebol de Macau entra em campo para tentar carimbar o apuramento para a próxima fase do Grupo A da 4.ª divisão do Interior da China

Aequipa da Associação de Futebol de Macau (AFM) tem esta tarde, às 17h30, o encontro do tudo ou nada, para decidir o apuramento para os play-offs da 4.ª divisão da China. Depois de uma vitória e uma derrota nos jogos anteriores do Grupo A da Zona Sul 2, a formação local entra em campo para defrontar o Wuhan Freeman e os jogadores orientados por Iong Cho Ieng precisam de ganhar para se apurarem. Contudo, se o adversário directo, o Hunan HBS Mangguoba, não vencer no outro encontro, frente ao já apurado Hubei Chufeng Heli, o empate é suficiente para carimbar a passagem à próxima fase.

A formação local chega ao último jogo do Grupo A desta competição só com equipas amadoras, depois de ter somado uma vitória por 3-1 diante do Hunan HBS Mangguoba, no primeiro encontro da competição, e uma derrota pesada por 4-0, frente ao Hubei Chufeng Heli.

No primeiro encontro, os comandados de Iong Cho Ieng surpreenderam e no final da primeira parte já venciam por 2-0, após golos do médio Cheong Hoi San, aos 30 minutos, e do defesa Lei Hoi In, aos 40. No recomeço da segunda parte, a equipa de Hunan reduziu para 2-1, aos 51 minutos, na sequência de um pontapé de canto.

Porém, a formação de Macau não se foi abaixo, conseguiu aguentar a pressão do adversário e, já perto do final, fez o 3-1, através do médio Lam Ka Seng, quando o cronómetro indicava o minuto 81.

No final do primeiro encontro, Iong Cho Ieng elogiou os jogadores pelo posicionamento em campo que, segundo o técnico, lhes permitiu evitar uma pressão mais intensa do adversário.

Choque inicial

No segundo encontro, disputado no sábado, a equipa de Macau foi incapaz de repetir a façanha e passou por grandes dificuldades, principalmente na primeira parte. Iong Cho Ieng promoveu algumas alterações na equipa, também para garantir que os atletas estavam frescos, mas o adversário foi demasiado forte.

O Hubei Chufeng Heli entrou determinado a ganhar e com golos aos 15 minutos, 27 e 31 chegou ao intervalo a vencer por 3-0.

No segundo tempo, a equipa de Macau limitou-se a defender, tentando sair no contra-ataque, mas acabou por sofrer mais um golo com a formação do Interior da China a fazer o 4-0, quando o cronómetro indicava os 88 minutos.

Apesar da pesada derrota, Iong Cho Ieng voltou a elogiar os jogadores pelo espírito com que encararam a partida, reconhecendo ainda a superioridade do adversário. O treinador da equipa local sublinhou que os atletas não foram capazes de suster o impacto inicial do adversário, mas que mesmo em desvantagem, e apesar da média de idade baixa, nunca desistiram da partida.

Após dois encontros, O Hubei Chufeng Heli está apurado para a próxima fase com duas vitórias, ou seja seis pontos, seguido pela equipa da AFM, com três pontos e pelo Hunan HBS Mangguoba. No último lugar do grupo, só com derrotas, está o Wuhan Freeman, adversário de hoje de Macau.