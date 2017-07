Pelo quarto ano consecutivo o Benfica de Macau imita a sua casa mãe e torna-se tetra campeão. Não há duvida da supremacia deste clube para as demais equipas deste campeonato.

Desde que os encarnados subiram à primeira divisão,só no primeiro ano não conseguiram o titulo,na altura ganho pelos atuais segundos classificados,o Monte Carlo,a partir dai tem sido sempre a somar ligas.Este ano foi mais difícil do que se esperava no inicio do campeonato,com a perda de pontos em jogos teoricamente fáceis,como os pontos perdidos em ambos os confrontos com Cheng Fung ou a derrota com o Monte Carlo.Com todo o respeito pelas outras equipas mas no meu entender,esses pontos perdidos são mais demérito dos encarnados do que o contrario,porque neste momento o mais difícil para quem treine o Benfica é arranjar motivação para continuar a ganhar sabendo os jogadores que são superiores ao resto da concorrência.Como exemplo vou o usar o jogo da segunda jornada com o Cheng Fung ,foi um jogo em que os encarnados deixaram o jogo correr que na certeza iriam marcar e ganhar,com falta de intensidade no seu jogo,para mais semanas antes tinham ficado a saber que tinham ficado fora da AFC com um erro da Associação.Neste momento é essa mesma AFC que faz correr este clube e este ano todos nos esperamos que isso aconteça e ai sim veremos o que este grupo liderado por Henrique Nunes é capaz de nos mostrar,porque garanto que o melhor deste Benfica será visto com equipas iguais ou superiores.Aquando da AFC será a cereja no topo do bolo para o Homem forte do futebol dos encarnados e mentor de todo este projecto,Duarte Alves,que curiosamente ontem teve mais um aniversario com um tetra como presente.

Monte Carlo

Teria que falar do segundo classificado da Liga Elite pelo o segundo ano consecutivo,mas para mim pelo o segundo ano consecutivo é para mim o campeão da formação.Impressionante o trabalho realizado pelo treinador Claudio Roberto,que com recursos bem menores que os encarnado tem estado na luta sempre até ao fim mas o que me ressalva mais à vista é numero de jovens que já lançou neste dois últimos anos,aproveitando muito bem o trabalho de academia que a estrutura do Monte Carlo realiza melhor do que ninguém à muitos anos consecutivos.Muitos jogadores que deram à seleção nacional e neste momento muitos deste jovens ja deveriam ter uma oportunidade nesta seleção.

Resultados finais

Ka I 3 Vs 3 Development Team

Benfica de Macau 7 vs Sporting Macau 1

Monte Carlo 9 Vs Lai Chi 1