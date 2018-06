Taiwan condenou ontem a deterioração do respeito pelos direitos humanos na China, no 29.º aniversário da revolta da praça Tiananmen, e pediu às autoridades de Pequim que libertem o activista pró-democrático taiwanês Lee Ming-Che

Apesar de a China avançar em outras áreas, “não o faz na democracia ou no respeito pelos direitos humanos”, criticou o Conselho de Taiwan para a China Continental, em comunicado. A mesma nota instou Pequim a “promulgar reformas democráticas e respeitar os direitos democráticos dos 23 milhões de habitantes de Taiwan” e a terminar com “ameaças militares” contra o território.

Taipé pediu ainda a libertação do activista Lee Ming-Che, condenado em Novembro passado por Pequim a cinco anos de prisão por “subversão do poder do Estado”, devido a opiniões e comentários difundidos nas redes sociais. “Fazemos um apelo à China para que avance nas reformas democráticas e proteja a liberdade de expressão e de religião e outros direitos do povo, e que aborde adequadamente os factos ocorridos durante o massacre na Praça Tiananmen”, acrescentou o comunicado.

Laços europeus

Noutro aspecto, o vice-primeiro-ministro de Taiwan afirmou ontem que a ilha e a União Europeia apresentam laços de investimento e cooperação “cada vez mais estreitos”, sendo por isso “urgente assinar um acordo de investimento”.

Em 2017, Taiwan investiu 10.600 milhões de dólares (nove mil milhões de euros) na UE, cerca de um quarto do investimento total de 44.700 milhões de dólares, e há “muitas oportunidades de cooperação e benefícios mútuos”, disse Shi Jun-Ji, na abertura da Semana Europeia da Inovação.

Taiwan prioriza sectores inovadores e de alta tecnologia e a política de promoção de energias alternativas “oferece muitas oportunidades de cooperação com a UE”, disse o vice-primeiro-ministro.

Os dados macroeconómicos de Taiwan continuam a melhorar com uma taxa de crescimento de 2,86 por cento e um aumento nas exportações de 13,2 por cento em 2017, acrescentou.

A Semana Europeia da Inovação, agora inaugurada em Taiwan, conta mais de dois mil participantes, sete seminários e centenas de contactos comerciais e entre autoridades de Taiwan e da UE.