Um bebé do sexo masculino com dez meses de idade foi, alegadamente, abandonado num centro comercial situado na Avenida de Artur Tamagnini Barbosa. A criança foi levada ao hospital sem que se tenha registado qualquer tipo de ferimento.

De acordo com o canal chinês da Rádio Macau, a Polícia Judiciária (PJ), através do sistema de videovigilância, apurou que uma mulher chegou ao centro comercial com um carrinho de bebé, que abandonou após ter tirado uma foto à criança.

De acordo com a mesma fonte, na noite anterior, uma mulher de Macau com 34 anos dirigiu-se à Polícia de Segurança Pública (PSP) com um bebé, dizendo que tinha sido abandonado. A PJ encontrou no carrinho os documentos de identificação da criança.