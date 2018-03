Baleia Baleia Baleia – “Quero ser um ecrã”

“Quero ser um ecrã”

E a vida, a morte, em fotos no ecrã

os dias compridos e os olhos no ecrã

o mundo perdido, achado no ecrã

Quero ser um ecrã

E os sonhos dos outros cumpridos no ecrã

o monstro do visível escondido do ecrã

Quero ser um ecrã

E as balas que nunca passam do ecrã

a força dos gritos, regulável no ecrã

as lendas e os mitos, imortais no ecrã

Quero ser um ecrã

Medos e incertezas no armário do ecrã

celulite e flacidez no ginásio do ecrã

Quero ser um ecrã

E é sempre Verão no ecrã

e os corpos estão sempre nus

e há tantos gatinhos no ecrã

e sushi

e bolinhos

e coisas boas