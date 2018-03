Um antigo responsável do Fórum de Macau defendeu ontem que o fundo chinês destinado a investimentos de e para os países lusófonos deve “voltar às origens” e deixar de ser capital de risco.

“É impossível que os nossos países recorram a capital de risco. É preciso fazer o fundo regressar às origens”, disse Manuel Amante da Rosa, embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde em Itália e antigo secretário-geral adjunto do secretariado permanente do Fórum de Macau (indicado pelos países lusófonos), sobre o fundo chinês.

Por seu lado, Marcelo Pedro D’Almeida, que também foi secretário-geral adjunto do Fórum (indicado pelos países lusófonos) e é diretor-geral da cooperação internacional da Guiné-Bissau, considerou que a organização devia prestar “assistência específica aos países-membros sobre a utilização do fundo sem riscos”.

Rita Santos, antiga secretária-geral adjunta do Fórum (indicada pela Região Administrativa Especial de Macau), defendeu que o fundo chinês concretizar projetos “nos próximos três anos”.

Por outro lado, afirmou que os empresários do interior da China precisam de informação sobre os países lusófonos e os delegados dos países que integram o Fórum – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – têm essa informação.

“É necessária uma reorganização interna de cada país para que os delegados tenham mais responsabilidades e os projetos na mão”, destacou, no painel sobre “Desenvolvimento e reforma do mecanismo do Fórum”.

Na quarta e última parte do seminário do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) por ocasião do 15.º aniversário da sua criação, os intervenientes, todos antigos responsáveis do secretariado permanente, sublinharam os progressos da organização, mas lembraram “as novas oportunidades de cooperação” decorrentes da iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota” e “a necessidade de repensar e adequar” o Fórum.

Para o antigo secretário-geral adjunto do Fórum de Macau (indicado pelos países lusófonos) Vicente Jesus de Manuel, de Moçambique, os “progressos relativos ao mecanismo de cooperação precisam de maior divulgação, através da sociedade civil”.

No painel anterior sobre “Áreas e modelos de cooperação”, Djazalde Pires dos Santos Aguiar, assistente do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de São Tomé e Príncipe, defendeu a necessidade de “afinar modelos de financiamento do fundo para atender a diferentes projetos”.

São Tomé e Príncipe aderiu ao Fórum de Macau há cerca de um ano, depois de reatar as relações diplomáticas com Pequim.

O cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong afirmou que o Governo português apoia “mais iniciativas a nível empresarial a terem lugar nos países de língua portuguesa e que visem promover e valorizar as potencialidades dos mercados, promover sinergias e identificar complementaridades”.

Criado em 2003 por Pequim, o Fórum Macau tem um Secretariado Permanente, reúne-se a nível ministerial a cada três anos e é dirigido pela secretária-geral, Xu Yingzhen.

Em 2017, as trocas comerciais entre a China e a Lusofonia cresceram 29,4% e fixaram-se em 117.588 milhões de dólares (cerca de 96 mil milhões de euros).