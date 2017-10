Dois pilotos da RAEM estiveram em pleno destaque na inauguração do novo circuito chinês de Ningbo no pretérito fim-de-semana. Num evento que ficará marcado pelas condições climatéricas adversas, Filipe Clemente de Souza fez a sua estreia este ano no Campeonato do Mundo FIA de Carros de Turismo (WTCC), conseguindo pontuar à primeira, enquanto Rodolfo Ávila continuou a sua campanha no Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), conseguindo dois resultados que lhe permitiram subir na classificação do campeonato.

Souza pontua no WTCC

O ex-campeão de Macau de carros de Turismo, Filipe Souza, aos comandos de um LADA Vesta TCR da equipa RC Motorsport, qualificou-se na décima sexta posição para as duas corridas do fim-de-semana, tendo aproveitado os vários acidentes da primeira corrida, para terminar, com uma actuação firme e sem erros, no décimo lugar, somando assim um ponto. A segunda corrida haveria de ser anulada após três voltas atrás do safety-car, pois a direcção da corrida considerou que não estavam reunidas as condições mínimas de seguranças. “Estava muito perigoso”, reconheceu Souza ao HM.

O piloto do território ficou satisfeito com o trabalho da equipa, que mostrou ser “muito profissional”, e gostou da primeira experiência ao volante de Lada, “um carro muito diferente do VW Golf TCR”, que habitualmente conduz no campeonato TCR China, e mais parecido “com o meu Chevrolet do MTCS”. Souza voltará a tripular o carro da marca russa na prova do WTCC no Japão, no último fim-de-semana de Outubro.

A primeira corrida do WTCC em Ningbo foi ganha pelo argentino Esteban Guerrieri em Chevrolet Cruze. O piloto português Tiago Monteiro foi o grande ausente na prova, estando o portuense neste momento a recuperar do violento acidente no mês passado numa sessão privada de testes da Honda em Barcelona.

Ávila sobe no CTCC

Numa pista desconhecida à partida por todos os dezanove pilotos do CTCC, Ávila obteve o seu melhor resultado em qualificação esta temporada. Arrancando do quarto lugar para a primeira corrida do fim-de-semana, o piloto da equipa oficial do construtor SAIC Volkswagen sofreu uma série de toques no início, perdendo posições que haveria de recuperar até ao final, vendo a bandeira de xadrez no quinto lugar. Na segunda corrida, disputada também sob intensa chuva, Ávila fez um pião logo nos momentos iniciais, o que o obrigou a fazer outra corrida de recuperação com o VW Lamando GTS que o levou até ao sétimo posto.

“Apesar de não ter conseguido um lugar no pódio, como gostaria, este fim-de-semana acabou por ser uma operação muito positiva no que respeita aos pontos obtidos, tanto para mim, como para a equipa”, disse Ávila que chegou à província chinesa de Zhejiang no sétimo lugar e regressou a casa em quarto.

A próxima prova do CTCC será também uma estreia no campeonato. Ávila e os seus adversários na competição de carros de Turismo mais popular do continente asiático vão enfrentar-se num circuito citadino edificado em redor do Centro Desportivo de Wuhan, na província de Hubei, no fim-de-semana de 11 e 12 de Novembro.